獨／冷氣團意外引戰！彭啟明怒轟鄭明典改標準　真相曝光

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目前氣象局在定義冷空氣分為4個等級，都是以台北氣象站氣溫為準，當預測台北站的日最低溫會降到攝氏10度或以下時，就稱為「寒流」；預測會降到攝氏12度或以下時則稱為「強烈大陸冷氣團」影響；最低溫降到攝氏12到14度之間時，稱為「大陸冷氣團」影響；若最低溫不會降到攝氏14度，就只說受「東北季風增強」。
氣象局長鄭明典指出，過去在預報上，對溫度的描述都是「整數」，不過實際觀測上其實是有許多小數點，導致常有「預報攝氏14度，實際攝氏14.1度」，卻因為過於硬性的標準，對外只能說大陸冷氣團未達標，因此為避免預報上的困難，加上未來氣溫將縮小到以「鄉鎮」為單位預報，因此才會選擇用四捨五入方式去定義冷空氣，而針對民間的建議，鄭明典說，每日氣溫預報誤差在攝氏1度以內都屬正常範圍，無需糾結於攝氏0.5度的差異，氣象局的原始定義都未曾改變，僅是把校驗回歸到正常的形式。
1979年就進入氣象局預報中心服務、在氣象局任職32年的吳德榮表示，官方的預報用詞有明確的定義，且需要經過精確的事後校驗，但因為官方的預報數字只有到達「整數」，在數學上就必須經過四捨五入，才能判斷是否預報正確。因此一直以來官方的定義上，如果台北站氣溫達到攝氏13.5度到14.4度之間，就算是達到「大陸冷氣團」的標準，「從我進氣象局到現在，這個標準從來沒有改過！」
吳德榮強調，這幾年因為觀測站密度增加，加上觀測精準度提升，才會有越來越多怎質疑小數點後面數字，與定義上的數字是否符合。其實這個爭議算是「數學問題」，氣象局官方預報或標準，並沒有說是「攝氏14.0度」，也就是不需要精確到小數點後1位數，由此可知，四捨五入一直以來都是官方標準。可能是鄭局長貼文沒有說得太清楚，外面的人不知道氣象局真正的做法，才會引發誤會。