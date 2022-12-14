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獨／冷氣團意外引戰！彭啟明怒轟鄭明典改標準　真相曝光

▲氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明今日質疑氣象局沒溝通就改冷氣團的定義，但氣象局預報中心前主任吳德榮說，其實氣象局一直以來，溫度觀測標準都採用四捨五入。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）
▲氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明今日質疑氣象局沒溝通就改冷氣團的定義，但氣象局預報中心前主任吳德榮說，其實氣象局一直以來，溫度觀測標準都採用四捨五入。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

記者張勵德/綜合報導

入冬後首波大陸冷氣團今（14）日報到，但氣象局局長鄭明典上午一則貼文，卻引發另一波「氣象戰」。原來鄭明典貼文指今日冷氣團強度達到「大陸冷氣團」等級，但文中寫到是「新制」四捨五入才達到門檻，引發氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明的不滿，認為改動冷氣團標準應該多跟氣象界溝通，「不是單一來決定」。不過，其實這恐怕是誤會一場！中央氣象局預報中心前主任、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，其實四捨五入一直以來都是氣象局內部預報的標準，只要台北站氣溫達到攝氏13.5度到14.4度之間，就符合「大陸冷氣團」定義，這是因為目前官方預報氣溫都是「整數」，為了事後校驗預測結果是否精確，就必須採取四捨五入，「這是數學問題，不是定義問題，且是一直以來的規矩，可能是鄭局長說明不夠精確才引發外界誤會！」

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▲氣象局局長鄭明典今日上午一則貼文，意外引爆彭啟明質疑氣象局修改冷氣團標準。（圖／翻攝鄭明典臉書）
▲氣象局局長鄭明典今日上午一則貼文，意外引爆彭啟明質疑氣象局修改冷氣團標準。（圖／翻攝鄭明典臉書）
▲彭啟明今日在鄭明典臉書貼文下留言，質疑氣象局修改冷氣團標準。（圖／翻攝鄭明典臉書）
▲彭啟明今日在鄭明典臉書貼文下留言，質疑氣象局修改冷氣團標準。（圖／翻攝鄭明典臉書）
目前氣象局在定義冷空氣分為4個等級，都是以台北氣象站氣溫為準，當預測台北站的日最低溫會降到攝氏10度或以下時，就稱為「寒流」；預測會降到攝氏12度或以下時則稱為「強烈大陸冷氣團」影響；最低溫降到攝氏12到14度之間時，稱為「大陸冷氣團」影響；若最低溫不會降到攝氏14度，就只說受「東北季風增強」。

氣象局長鄭明典指出，過去在預報上，對溫度的描述都是「整數」，不過實際觀測上其實是有許多小數點，導致常有「預報攝氏14度，實際攝氏14.1度」，卻因為過於硬性的標準，對外只能說大陸冷氣團未達標，因此為避免預報上的困難，加上未來氣溫將縮小到以「鄉鎮」為單位預報，因此才會選擇用四捨五入方式去定義冷空氣，而針對民間的建議，鄭明典說，每日氣溫預報誤差在攝氏1度以內都屬正常範圍，無需糾結於攝氏0.5度的差異，氣象局的原始定義都未曾改變，僅是把校驗回歸到正常的形式。

1979年就進入氣象局預報中心服務、在氣象局任職32年的吳德榮表示，官方的預報用詞有明確的定義，且需要經過精確的事後校驗，但因為官方的預報數字只有到達「整數」，在數學上就必須經過四捨五入，才能判斷是否預報正確。因此一直以來官方的定義上，如果台北站氣溫達到攝氏13.5度到14.4度之間，就算是達到「大陸冷氣團」的標準，「從我進氣象局到現在，這個標準從來沒有改過！」

吳德榮強調，這幾年因為觀測站密度增加，加上觀測精準度提升，才會有越來越多怎質疑小數點後面數字，與定義上的數字是否符合。其實這個爭議算是「數學問題」，氣象局官方預報或標準，並沒有說是「攝氏14.0度」，也就是不需要精確到小數點後1位數由此可知，四捨五入一直以來都是官方標準。可能是鄭局長貼文沒有說得太清楚，外面的人不知道氣象局真正的做法，才會引發誤會。

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