發作就心肌梗塞！粥狀動脈硬化9成無症狀　醫曝猝死關鍵

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你也常覺得太累、有點喘或有點悶悶的嗎？卻總是安慰自己，稍微休息一下就好了？臺中榮民總醫院心臟內科醫師鄭諭聰直言，臨床上遇過不少這樣潛藏「粥狀動脈硬化」危機的病人，一發生就直接送到急診室，運氣不好更直接「OHCA」院外休克心跳停止，因大範圍心肌梗塞造成心臟驟停，相當危險。
全身重要器官主要都透過動脈血管提供養分，正常人血管會隨著年齡逐漸硬化，若血管硬化程度嚴重，血管壁上產生脂肪沉澱（粥狀斑塊），累積造成血管狹窄及血流不足，將對器官產生缺血的栓塞影響，嚴重會導致腦血管灌流不足、心肌缺氧等危機。
醫師鄭諭聰表示，最危險的是粥狀斑塊突然破裂，造成血小板瞬間凝結，便直接將血管堵住，腦梗塞導致中風、或心肌梗塞，甚至猝死。然而在血管慢慢變硬前，將近8、9成時間，民眾在發病前常是毫無症狀，因此臨床上粥狀動脈硬化又被稱作「無形殺手」。
3關鍵判斷粥狀動脈硬化高危險群
鄭諭聰指出，民眾本身若具有三高（高血壓、高血糖、高血脂）或心腦血管相關家族遺傳病史（心肌梗塞、中風、糖尿病）、及抽菸（曾經抽過菸3～5年，即使目前已戒菸也算），都是「粥狀動脈硬化」高危險群。血管在日月累積下慢慢硬化或形成斑塊，一直到重要血管狹窄程度超過70%，病人才有可能有臨床徵兆出現。
就算本身不抽菸，吸入二手菸、處於三手菸環境也都有風險，鄭諭聰醫師更直言「抽一根菸或抽一包菸，都會對血管造成傷害。」鄭諭聰醫師也指出，尤其是活動量不足、不習慣運動及高齡者，更不易察覺身體已暗藏危機，前一刻還能正常生活，但一發作便是中風或心肌梗塞；或即使發病前曾有症狀，也常因過於輕微或時間很短暫，而容易被病人忽略，這便是血管疾病最可怕之處。
易輕忽的粥狀動脈硬化徵兆
鄭諭聰除了建議「粥狀動脈硬化」高危險群，一定要服藥控制病情，最好能戒煙；並養成規律運動，較容易察覺身體異常。尤其提醒男生超過45歲、女生超過55歲，又有「鼻子以下、肚臍以上部位」不適的人，要優先警覺是否心臟出了問題。
心臟的不舒服會透過神經傳導到各部位，鄭諭聰便揭露，「粥狀動脈硬化」即使有細微徵兆，卻容易誤以為是別的病痛而忽略主因，不可不慎。
喉嚨痛、牙痛、胃痛都跟粥狀動脈硬化有關？
鄭諭聰分享，臨床上曾遇過民眾因「喉嚨緊緊」、健檢心電圖異常，經電腦斷層發現心臟缺氧；也有「下巴痠痠」病人看牙醫沒用，或是「胸悶」、「肩膀痛」歷經波折才發現心臟血管阻塞。
甚至有「胃痛、上腹痛」的病人，在做胃鏡同時發作而心臟驟停。鄭諭聰表示還遇過「膏肓痛」不適長達十年的病人，經過心導管治療，背部兩側肩胛骨之間的困擾便不藥而癒。
靠「健保給付」檢測精準揪出病因
突然心臟猝死多好發於50～60歲、腦部則是60～70歲，因此鄭諭聰建議民眾40、45歲開始就要有所警覺，不要等到心肌已經受傷才處理。偏「功能性」的檢測包括心電圖、心臟超音波，或跑步機運動心電圖；關節不好的人可選心臟核子醫學掃描，能評估心臟缺氧風險，準確率達7～8成。
而低中風險的病人，即使症狀不太頻繁但也有缺氧的話，理論上還是建議服藥保護血管、降低心臟缺氧。高危險病人若重度缺氧，即使症狀不明顯，仍建議採取侵入性的心導管檢查，幾乎可以百分百確認血管是否嚴重狹窄造成心臟缺氧。
爾後再搭配定期追蹤，或於服藥後再安排壓力測試等檢測，觀察缺氧問題是否變嚴重等，需要進一步介入處理。
預防粥狀動脈硬化！不可隨便停藥、亂吃偏方
前述高危險群除要養成規律作息，遇相關疾病一定要積極靠藥物治療，尤其血壓控制一定要達標，病患自己在家也要固定測量；並搭配預防血栓形成的抗血小板藥物，病患不可貿然隨便停藥。不過鄭諭聰醫師也提醒，雖然慢性病藥物都需長期服用，「但血壓藥不可能同一款吃十年不變」，根據季節氣候、病人情緒等原因，病況都會有所波動而調整用藥。
日常規律運動則建議最好每日40分鐘有氧運動，包括騎單車、慢跑、快走、有氧瑜珈等，對心臟保養最好。
不攝取看不到食物原型的「加工食品」，避免泡麵、罐頭、醃漬類等高油高鹽食品，吃完血壓容易升高，傷害血管內膜；或盡量減少刺激性辣的、炸的、及咖啡、菸酒。鄭諭聰醫師還提醒，膽固醇過高的人，需減少食用四隻腳的肉類，可改吃魚肉或雞肉攝取肉類蛋白質。
服用任何保健食品前，都需請臨床心臟科醫師評估，衡量與已服藥物間是否有衝突。尤其避免再服用活血成分的中藥，鄭諭聰醫師叮嚀「易有出血風險」。
抗血小板藥要吃對！伴隨腸胃不適有得解
鄭諭聰指出，無論是初期預防、或罹患心腦血管疾病後防止再度發生，最常用以保護血管的藥物為阿斯匹靈，用來降低血小板凝結功能，常常三高病人血管內膜已經相當不穩定，粥狀斑塊一旦破裂，便容易刺激血小板瞬間凝結阻塞血管。
而阿斯匹靈最大的副作用便是腸胃消化道、十二指腸潰瘍出血。因此，通常開立時會同時搭配胃藥作預防；少數大腸憩室發炎，也能以胃鏡技術快速處理。服用抗血小板藥物的病人，臨床上還容易有輕微出血問題，例如一摩擦皮膚就瘀青、牙齦出血等，可透過醫師臨床觀察、或檢視凝血功能穩定程度，來決定是否需更換其他替代抗血小板藥物。呼籲在治療期間有發生異常症狀的病人，應儘快向主治醫師反映，討論是否需要更換其他合適的治療選擇。