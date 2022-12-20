巷仔內／高虹安找女副手！蔡麗清辭檢察官　牽線人是他

王鴻薇拋「還稅於民」政見！要求政府歸還超徵稅金

▲王鴻薇今召開政見發表會，具體提出「還稅於民、嚴審預算、定期揭露」三個概念，要求政府將超徵稅金，規劃部分退還給納稅人。（圖／翻攝國民黨直播）
▲王鴻薇今召開政見發表會，具體提出「還稅於民、嚴審預算、定期揭露」三個概念，要求政府將超徵稅金，規劃部分退還給納稅人。（圖／翻攝國民黨直播）

記者翁子竣／台北報導

台北市第三選區立委補選在即，國民黨候選人王鴻薇今（20）日召開政見發表會，提出「還稅於民、嚴審預算、定期揭露」三個概念。針對還稅於民部分，王鴻薇表示，民國110年全國稅收比預算數超徵4327億元，今年預估則將超徵4500億元以上，政府財政預估嚴重失真。她具體要求政府「超徵」稅金，應規劃部分退還給納稅人，其餘的則拿來償還國債。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王鴻薇今召開記者會首先表示，這是她補選第四個政見，她過去跑財經新聞出生，一直覺得政府稅收與預算，應對所有納稅人負責，但很多人不知道政府稅收，有嚴重超徵情形。她說明，超徵就是政府在預算裡面匡列稅收部分，但實際稅收若超出原來預算匡列數字就叫「超徵」，這兩年超徵數字巨大，但政府超徵後完全沒向納稅人交代，收了錢就亂花。

王鴻薇說，因此她提出還稅於民概念，納稅人多繳了、政府多收了，就應該退還給納稅人，否則這麼多稅收，不是浪費而已？且本來在預算裡面，就沒有要收這些稅。她也強調，若不退還，政府就應該去還債，現在國債數字高，這幾年政府什麼事都不做，唯一做的就是把錢用掉、花掉、浪費掉，杜絕政府浪費的政見，她承諾未來進入立法院，會努力推動。

王鴻薇統計，去年稅收超徵4327億，今年財政部則估計，超徵稅收達到4500億，歷年超徵稅額除109年短徵222億，其他都是落在800、900億，「這兩年數字相當驚人」，累計蔡政府超徵稅金達到1.1兆。

王鴻薇舉例，新加坡、香港過去都有還稅於民案例，當政府經濟成長超出預期稅收增加，新加坡、香港政府就發紅包給市民；事實上，今年10月美國加州也是利用還稅於民概念，考量美國通膨情形嚴重，加州州長發送通膨紓困金的退稅計畫，符合資格居民可得1000元補助款。

針對政府使用超徵稅金，王鴻薇砲轟，花4.9億用在桃園八德國民運動中心、12億用在新竹棒球場，還有數位發展部，經費甚至高達217億元，唯一政績卻是點餐平台，不知道錢到花哪去。

王鴻薇也承諾，她進入立法院後會嚴格審查預算，特別針對中央政府到國營事業文宣預算，「有無綁樁特定媒體，我會嚴格審查」，也會審查用前瞻計畫綁選舉樁，並定期揭露政府亂花錢項目。王鴻薇強調，這些都是總統蔡英文曾經承諾，但不知是不是讀稿機，講完後卻都忘記，她未來會好好把關。

批民進黨未反省　王鴻薇喊話吳怡農：敢要求蘇貞昌下台？

吳怡農稱監督不算政見　王鴻薇嗆推託：不敢辯論的藉口

王鴻薇拋3政見　吳怡農：以我標準恐怕一項都沒有

自願當分身幫拜票　藍營準議員讚王鴻薇：願給新人機會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀