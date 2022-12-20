王鴻薇拋「還稅於民」政見！要求政府歸還超徵稅金

我是廣告 請繼續往下閱讀
王鴻薇說，因此她提出還稅於民概念，納稅人多繳了、政府多收了，就應該退還給納稅人，否則這麼多稅收，不是浪費而已？且本來在預算裡面，就沒有要收這些稅。她也強調，若不退還，政府就應該去還債，現在國債數字高，這幾年政府什麼事都不做，唯一做的就是把錢用掉、花掉、浪費掉，杜絕政府浪費的政見，她承諾未來進入立法院，會努力推動。
王鴻薇統計，去年稅收超徵4327億，今年財政部則估計，超徵稅收達到4500億，歷年超徵稅額除109年短徵222億，其他都是落在800、900億，「這兩年數字相當驚人」，累計蔡政府超徵稅金達到1.1兆。
王鴻薇舉例，新加坡、香港過去都有還稅於民案例，當政府經濟成長超出預期稅收增加，新加坡、香港政府就發紅包給市民；事實上，今年10月美國加州也是利用還稅於民概念，考量美國通膨情形嚴重，加州州長發送通膨紓困金的退稅計畫，符合資格居民可得1000元補助款。
針對政府使用超徵稅金，王鴻薇砲轟，花4.9億用在桃園八德國民運動中心、12億用在新竹棒球場，還有數位發展部，經費甚至高達217億元，唯一政績卻是點餐平台，不知道錢到花哪去。
王鴻薇也承諾，她進入立法院後會嚴格審查預算，特別針對中央政府到國營事業文宣預算，「有無綁樁特定媒體，我會嚴格審查」，也會審查用前瞻計畫綁選舉樁，並定期揭露政府亂花錢項目。王鴻薇強調，這些都是總統蔡英文曾經承諾，但不知是不是讀稿機，講完後卻都忘記，她未來會好好把關。