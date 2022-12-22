中國20大後台商如何趨吉避凶？專家提3建議4方向著手

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在精簡中國大陸事業方面，除了將閒置工廠處分，還可留意將不具競爭效率的業務轉化成為與中國大陸企業合作的敲門磚。徐丞毅表示，組建中國大陸控股公司也可統一對外窗口、增加營運效率以及取得租稅優惠等優勢。台商可善用自貿區對於人員、資金、貨物、服務與租稅上的彈性，搭配RCEP發揮供應鏈外溢的效果。
徐丞毅建議，台商在中國大陸經營需要及時掌握當地的查核趨勢，在中國大陸金稅四期陸續上路後，強化稅務法令的認知與管理，才能做好稅務治理。
資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良則提醒，要繼續深耕中國大陸的台商，在共同富裕的大旗下在併購方面要更低調、勞資關係要更和諧、稅務處理要更合規，經營管理也必須更在地化，未來才能趨吉避凶。
至於有意分散製造基地或撤出中國大陸的台商又要如何安全退場?段士良認為，只要是有自有廠房的台商都會選擇以股權轉讓的方式出場，但一定要能確保交易價款可以匯出。
他說，首先，與買方的商務談判牽涉中國大陸工商登記程序、稅務申報實務、金融匯款操作、民法法規等專業，之後還要確保交易後能取得相關政府單位審批，這其實是個耗時且困難的工程，而依他多年經驗，從與潛在買家開始談判到最後境外收到款，時間短則半年、長則兩年，尤其最近1年中國大陸地方政府對土地買賣或以股權形式間接移轉土地的干預越來越嚴重，這確實讓交易收款的難度又大幅增加。