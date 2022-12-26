特企／《OCTOVERSE》集結元宇宙　新版網站增2大新欄目

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台北、北京、香港、新加坡4站 每月提供100部影片
放眼華文元宇宙資訊的《OCTOVERSE》，官網除了每天發佈多則即時新聞，2022年4月還在Youtube平台成立「Octoverse—元宇宙平台 台北站」，獲得廣大迴響後，5月北京站開台，6月香港站、7月新加坡站也陸續開站。4個站每個月提供100部自製影片於Octoverse Youtube平台，並集結於《OCTOVERSE》官網發佈。
自製影片內容，均以講師深入淺出地講解AR、VR科技、NFT、虛擬貨幣市場、GameFi鏈遊等主題；北京站更是以時下最夯的虛擬人播報時事短影片，讓人透過觀看影片即可無縫接軌元宇宙迷人世界。目前《OCTOVERSE》的官方Youtube頻道，已累積500多部影片，台北站每個月觀看次數約50萬、北京站40萬；香港站、新加坡站各10萬，每個月約110萬觀看人次，總觀看人次已破1000萬。
新版增加「Hot Money」、「展覽直擊」欄目
新版網站增加的「Hot Money」欄目，主旨為報導Play to Earn（P2E，邊玩邊賺）區塊鏈遊戲（GameFi）訊息，內容以《OCTOVERSE》平台內的小編、以及KOL，提供Web3遊戲實測文章和影片，遊戲排行榜，與遊戲活動行事曆，要帶著玩家一起來體驗區塊鏈邊玩邊賺遊戲的樂趣。
「Hot Money」開站後將會發行HotMoney錢包、平台幣、NFT，與各P2E項目的錢包介接，同時也會推出Swap功能，作為平台幣與遊戲幣的「交換中心」。「Hot Money」的早鳥計畫現正熱烈進行中，凡到hotmoney.game點擊「通知我」，並留下email， 就可以享有開站後的空投、質押獎勵、買幣獎勵、會員卡白名單等各種獎勵。
「展覽直擊」欄目，則是《OCTOVERSE》的小編直擊全台各大與元宇宙題材相關的展覽會場，引領讀者搶先體驗展覽的亮點。以專題報導、大量的圖片形式，介紹全台新登場、多元有趣的展覽，讓人透過較為軟性、且接地氣的看展，來認識AR、VR、XR、NFT、5G、AI、沉浸式體驗等元宇宙各面向。
網友po文互動就送可折消費的8-Coin代幣
為了鼓勵網友造訪《OCTOVERSE》官網，舉凡加入會員者，且每日造訪官網，或在官網裡po文、點讚，以及於「觀點」欄目裡貼文、張貼元宇宙題材相關原創影片等，系統就會贈與1～100枚不等的8-Coin代幣，會員累積一定數量的8-Coin，即可至《OCTOVERSE》的友好廠商；如良石生活（https://finestone.com.tw/）、蝦皮購物平台上的UP量販電商（https://shopee.tw/johnnyw4）等，享受各式餐飲、購物等優惠折扣。