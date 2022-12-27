特企／揮別潮濕霉味！網激推冬日神器：台灣人必備

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該文一出，引發了同感網友的熱烈迴響，買過的網友紛紛冒出來留言表示認同：「冬天真的很潮濕」、「水箱有5.5L，算夠用了，不用一直倒水很方便」、「這台衣物乾燥模式開下去衣服真的很快乾」、「變頻及一級省電，個人覺得可以買」超過100則留言，都認同冬天潮濕的情況，這一台夠力的除濕機，能幫助舒適過冬！
除了除濕效能以外，也有更多網友表示，看中Panasonic 變頻除濕機是因為它省電又安靜，還可以透過App操作，以及nanoe抑制病毒的功能：「Panasonic真的好安靜！我家還有一台三菱放在二樓，我人在三樓也可以聽到聲音」、「我工作室就有一台，除濕效果滿快的，我喜歡他沒什麼噪音這點！」、「這台可以用app連線，在外面也可以先設定好打開讓它除溼。」更有網友分享，這台還送烘鞋烘衣配件，鞋子濕掉不必再塞報紙，用這台除濕機鞋子一下就乾了也不會有濕臭味。如果是拿來烘乾衣物，偵測衣物乾了除濕機會自己停止，超省電！
台灣冬日連日多雨，除濕機是每戶不可或缺的家電，主打功能也越來越多樣。Panasonic變頻除濕機除了超快速、超省電、超靜音，還可以深入局部烘衣烘鞋，水箱大又好提，再加上連動app，讓許多買過的網友都激推：這台是台灣人家中必備的神器！