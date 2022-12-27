特企／屏東數位青創中心打造「OCEANBOX」　沉浸深海體驗

特企／揮別潮濕霉味！網激推冬日神器：台灣人必備

▲Panasonic 25公升變頻除濕機。（圖／品牌提供）
▲Panasonic 25公升變頻除濕機。（圖／品牌提供）

本報訊

冬天正式來臨，天氣冷颼颼，長日的陰雨綿綿更是令許多民眾苦惱，家中潮濕到地板黏黏的，衣服也乾不了怎麼辦？近日一名女網友就在「momo網購好物交流社團」分享他們家的秘訣，該網友表示，他老公買了Panasonic 變頻除濕機，開除濕機一晚，隔天衣服就乾了，地板也不再濕黏，大大提升冬天的生活品質。該Po文一出，引發社團網友熱烈討論，買過該牌除濕機的網友紛紛留言表示：「安靜又好用，冬天必備的家電神器！」

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該網友Po文分享，因為一家四口衣服量大，每到狂下雨的冬季，就算搬出電扇狂吹，一家子的衣服還是濕濕黏黏的，穿起來不舒爽，身上還會帶股悶臭味，真的非常惱人。原Po先生前一陣子默默買了「Panasonic 變頻除濕機」，想要讓室內乾爽一點，沒想到超乎預期的好用！開了一晚的除濕機。隔天卻驚喜發現地板也不再濕黏，衣服全乾了，而且因為有附輪子的關係，還可以到處移動，幫家中每個角落都除濕，就連家中角落衣櫃的潮濕味也沒了！

該文一出，引發了同感網友的熱烈迴響，買過的網友紛紛冒出來留言表示認同：「冬天真的很潮濕」、「水箱有5.5L，算夠用了，不用一直倒水很方便」、「這台衣物乾燥模式開下去衣服真的很快乾」、「變頻及一級省電，個人覺得可以買」超過100則留言，都認同冬天潮濕的情況，這一台夠力的除濕機，能幫助舒適過冬！

除了除濕效能以外，也有更多網友表示，看中Panasonic 變頻除濕機是因為它省電又安靜，還可以透過App操作，以及nanoe抑制病毒的功能：「Panasonic真的好安靜！我家還有一台三菱放在二樓，我人在三樓也可以聽到聲音」、「我工作室就有一台，除濕效果滿快的，我喜歡他沒什麼噪音這點！」、「這台可以用app連線，在外面也可以先設定好打開讓它除溼。」更有網友分享，這台還送烘鞋烘衣配件，鞋子濕掉不必再塞報紙，用這台除濕機鞋子一下就乾了也不會有濕臭味。如果是拿來烘乾衣物，偵測衣物乾了除濕機會自己停止，超省電！

台灣冬日連日多雨，除濕機是每戶不可或缺的家電，主打功能也越來越多樣。Panasonic變頻除濕機除了超快速、超省電、超靜音，還可以深入局部烘衣烘鞋，水箱大又好提，再加上連動app，讓許多買過的網友都激推：這台是台灣人家中必備的神器！

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