談淨零12大戰略 洪申翰：碳定價機制、前瞻能源是關鍵

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另外，根據聯合國氣候高峰會在2021年COP26的決議，各國最遲要在2022年底提出2030年的減碳目標及NDC，環保署今日公布我國2030年減碳目標為基準年2005年的24%±1，主要透過提高再生能源佔比、節能、運具電動化、碳匯、碳捕捉利用及封存、國際減量合作等政策達成。
洪申翰對此認為，2050淨零排放的目標打開了全新的局面，讓「願景式的政治」成為可能。各部會提出十二大戰略的計畫文本，將政策的時間尺度拉長為8年、10年，應該要給予肯定。洪說，全球面對淨零轉型，都是摸著石頭過河，為了要因應氣候變遷，各國都盡力在現有的科學及技術基礎上，面向不確定的未來，但大家也都積極突破，台灣加入國際淨零轉型行列，是很正確的政策方向。
洪申翰也強調，環保署公布的2030年減碳目標「讓人不是很滿意」，因為有機會可以減得更多，關鍵在地熱、生質能，還有進一步的能源管理。但相關發展確實存在著技術上的不確定因素，「我想這也是行政單位還沒有十足把握將所有潛力都算入的原因」。
洪申翰指出，現在減碳最多的歐美國家，都善用碳定價機制，包括碳稅費、排放交易(ETS)，但在今天的記者會當中，並沒有聽到更詳細的政策做法，環保署應該更積極地運用碳定價的政策工具，目前的碳費絕對不是終極方案，必須訂定中長期的碳定價戰略，這也是產業界的期待。
洪申翰表示，不能總是依賴電力排放係數的下降，台灣是製造業大國，低碳的投資與創新都有很大的潛力，碳定價機制是驅動低碳投資最重要的鑰匙。
不過，整體來說，洪申翰仍然肯定執政團隊提出2050淨零排放路徑後的突破，但也認為部分行政機關還是存在保守心態，期待能夠更主動積極。