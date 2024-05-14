騙走老翁3千萬房產！車手抓到了 「反覆詐欺」遭收押禁見
一名在英國念書的李姓女網友，上週在臉書發文控訴父親遭詐團哄騙加入投資群組，家中一棟98坪、價值三千萬元的房產被騙走，直批台灣是「詐騙天堂」；警方獲報後立即組成專案小組追查，鎖定涉案車輛及21歲嫌犯陳彥翔，12日晚間拘提陳男到案，檢方訊後依詐欺取財等罪向桃園地院聲押，深夜裁定收押禁見。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，76歲的李姓老翁，今年初手機line突然加入一名女子的line，該女對李男噓寒問暖，還不時關心期身體狀況，取得老翁信任後，就向其推薦使用一款投資軟體；老翁女兒表示，該群組約80人群組，裡面有很多不同角色，有男有女，有教授、操盤老師等，他們利用老人家孤獨感、好說話，透過各種說法輪番上陣一直洗腦爸爸「他們都給孩子賺錢買房了，你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，最終老翁成功受騙，將桃園價值3千萬的房產，拿去抵押借款，目前已被過戶他人名下，讓老翁女兒痛批「台灣根本就是詐騙天堂」。
警方獲報後組成專案小組展開調查，調閱相關監視器偵辦，並鎖定當時假冒經辦員，詐騙老翁的年約21歲嫌犯陳彥翔，並發現他出沒於台中市，12日立刻持拘票南下逮人，經檢察官訊問後，認陳彥翔假冒「華碩投資股份有限公司」經辦員「林承恩」，向李姓被害人收取遭投資詐騙款項，涉犯刑法第339條之4第1項第 2款、第3款之三人以上以傳播工具對公眾散布而為詐欺取財、同法第 216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有串證滅證之虞，13日向法院聲請羈押禁見，桃園地院晚間認陳姓車手有逃亡、勾串證人及反覆施實詐欺的情形，裁定收押禁見。
此外，為保障被害人權益，檢方向法院聲請扣押系爭房屋，同時聯繫財團法人法律扶助基金會桃園分會，提供被害人相關法律扶助。
※【NOWnews 今日新聞
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