你想像不到的抗疫第一線　臺大醫院出書《COVID-19防疫全紀錄》道歷程

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對抗疫情之路 臺大醫院積極作為早在2020年元月2日，臺大醫院就主動發訊息提醒全體同仁，必須關注在中國武漢的肺炎感染事件。元月6日感染管制中心便和急診醫學部運用Line建立急診防疫群組，隔日即啟動急診雙重檢傷及特別診分流機制，也因此在農曆過年前兩天，於2020年1月23日得以迅速發現臺大醫院第一位、全國第二例COVID-19確診個案，同天，臺大醫院也啟動了首次院級疫情中心會議。
此後，一週7天每天不間斷的會議讓各個部門清楚掌握院內狀況，並安排專人每天即時修訂各項資訊，如不斷更新的檢傷標準，及透過安全衛生室掌握全體員工健康監測情形。
各種創新防疫 迎戰疫苗多變因為過去有SARS的防疫經驗，臺大醫院非常迅速地於2020年元月29日農曆大年初五這天，在位於西址院區右側緊鄰常德街的紅色建築物內開設全國第一家「疫病門診」，專門提供14天內從陸港澳地區返台或有接觸史、且出現發燒或呼吸道症狀者看診，由感染科或胸腔內科專科醫師支援，並立即進行流感快篩及新型冠狀病毒的快速核酸檢驗。此法能讓有感染疑慮與一般就醫民眾分流，降低病毒傳播風險。
2020年4月因全球確診人數不斷攀升，臺大醫院決定在急診室外的救護車停車場搭建發燒篩檢區，但因帳篷無法因應氣候變化，改採使用「貨櫃屋」形式建置獨立採檢空間，並將一般需14天的裝修工程，搶時間趕在5天內完工。在疫情進入社區時，檢驗醫學部和疾病管制署檢驗及疫苗研製中心透過電話聯繫後，臺大醫院獲得認可，可進行PCR檢驗並發出檢驗報告，將一般需時2~3天流程縮短在內部即可運作。
提高全民免疫力 疫苗施打分流站院方積極配合政府大量施打的政策，整合將近20個單位，執行標準化的疫苗施打任務，啟用鄰近醫院的國際會議中心以及臺灣大學醫學院體育館兩處大型場館，共開設8線門診接種站，並設置孕婦、兒童青少年疫苗專門門診，設計專屬的疫苗貼紙。
希冀藉由《COVID-19防疫全紀錄》的出版，能提醒民眾正確的防疫概念，繼續適應與病毒共存的新生活模式，同時也將臺大醫院的抗疫經驗分享給政府或醫療機構的專業人士做為參考，避免歷史一再重演，日後面對新的病毒也可以快速找到應對的方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56308
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