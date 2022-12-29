大腸癌明年恐翻倍成長？搞懂「8大常見徵兆」能救你一命
衛福部國健署今（29）日公布最新癌症登記報告，2020年新發生癌症人數較前一年增加725人，平均每4分19秒就有1人罹癌，也比前一年快了1秒。其中大腸癌連續15年居十大癌症之首，確診人數多達1萬6829人，發生率罕見的下降。國立陽明交通大學附設醫院院長楊純豪表示，2016~2019年大腸直腸癌確診人數呈現上升趨勢，疫情肆虐的2020年數字卻下滑，推斷與篩檢人數減少有關，2023年可能出現彈跳式大幅度成長，民眾千萬不可大意，一旦出現腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等的大腸癌常見的8大徵兆，一定要提高警覺檢查治療。
記者張志浩/綜合報導
60歲的李先生12年前曾接受大腸鏡檢查，當時就發現長息肉，雖知曉已是高風險族群，卻怕檢查的不舒服而中斷追蹤。2018年3月李先生因爲時常感到疲憊而就醫，雖無家族史，但醫師機警先安排大腸鏡檢查，當下即發現結腸上有4公分的腫瘤，進一步檢查確診為大腸直腸癌第四期，
李先生回憶表示，得知病情的當下大受衝擊，但看見身旁髮妻忍不住難過落淚，決定收拾情緒為心愛的家人積極投入療程，除了完全相信醫生專業外，李先生也努力了解大腸直腸癌治療方式與衛教知識。所幸在歷經3個多月的化療搭配標靶藥物接力治療下，於結腸及肝臟的腫瘤皆順利縮小並以手術切除，至今定期回診追蹤，已無復發跡象。他呼籲癌友千萬別灰心，大腸癌治療不需惶恐，遵照醫囑化療搭配標靶藥物接力治療，就能恢復健康生活。
楊純豪強調，國健署提供50~74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查，其用意在於希望在症狀不明顯時，及早發現大腸直腸癌病患，第一期病患在手術治療下，治癒率能夠有95%以上，如果發現身體異狀，例如有腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等8大常見症狀，大腸直腸癌可能已突破第一期，嚴重者甚至恐為第四期。
台北榮民總醫院外科部大腸直腸外科醫師黃聖捷則指出，大腸直腸癌治療方式不斷進步，不論治癒率與存活期都持續顯著提升，病患如果能及早發現，前三期治癒率平均能達7成左右，即便第四期腫瘤轉移，仍然有機會藉著化療配合標靶藥物，在多專科合作下切除腫瘤；黃聖捷強調，當身體出現疑似症狀時，應立刻安排檢查，縱使罹癌，勇敢面對都能有良好的治療成果。