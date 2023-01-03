全臺200萬人有偏頭痛！非症狀而是疾病　減少發作要這樣做

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COVID-19也會引發頭痛 人數高達5成奇美醫學中心神經內科顧問林高章指出，根據國外統計顯示，約有5成的COVID-19(新冠肺炎)確診者會出現頭痛的症狀，其中多數是全頭疼痛，只有少數為局限部位頭痛。若為長期偏頭痛者感染COVID-19(新冠肺炎)，偏頭痛的發作頻率會提升、疼痛也會更加劇烈，甚至還有可能轉為慢性偏頭痛；在確診的一兩個月內，偏頭痛的次數可能高達一個月30次。
發作次數較多 需考慮使用預防性藥物奇美醫學中心臨床技能中心主任暨神經內科主治醫師楊浚銘說明，偏頭痛的臨床表現千變萬化，但主要症狀為中等到嚴重的頭痛，經常伴隨著畏光、反胃、嘔吐等情況，治療方式分為口服治療及注射治療，口服治療為偏頭痛發作次數較少者(1週少於1天)，則頭痛發作時才用藥，且愈早愈好，如發作次數較多(1週超過1至2天以上)，則需考慮使用預防性藥物；若口服治療效果不佳，也可考慮使用注射治療，像是注射肉毒桿菌素(頭部注射31處、阻斷CGRP傳導)、單株抗體(降低CGRP濃度)或是枕後神經局部注射等
撰寫頭痛日誌＋調整生活步調 減少偏頭痛發作林高章顧問強調，疫情期間，許多民眾害怕染疫而待在家，但長時間緊盯3C產品、攝取刺激性食品、日常壓力及天氣及溫度變化大，再加上運動量不足，更容易誘發偏頭痛。因此建議病人透過重新調整生活步調及作息、規律運動、放鬆心情、減少攝取刺激性飲料及食物，也可撰寫「頭痛日誌」方便醫病雙方了解頭痛規律、誘發因子、發生前兆和藥物使用情形等，以評估偏頭痛是否得到良好控制。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56317
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