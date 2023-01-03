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全臺200萬人有偏頭痛！非症狀而是疾病　減少發作要這樣做

全臺200萬人有偏頭痛！非症狀而是疾病　減少發作要這樣做
全臺200萬人有偏頭痛！非症狀而是疾病　減少發作要這樣做

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】臺灣15歲以上有偏頭痛的病人約為9.1%，如果再加上孩童，全國約200萬人患有偏頭痛；由於其特殊病理生理機轉，因此被認定是一個疾病，而不只是症狀而已。就病人而言，容易受到環境及心理因素所影響，常面臨頭痛不定時發作、藥物過度依賴使用之困擾，因此目前對於頭痛治療是以個人化且朝向精準為目標。

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COVID-19也會引發頭痛　人數高達5成

奇美醫學中心神經內科顧問林高章指出，根據國外統計顯示，約有5成的COVID-19(新冠肺炎)確診者會出現頭痛的症狀，其中多數是全頭疼痛，只有少數為局限部位頭痛。若為長期偏頭痛者感染COVID-19(新冠肺炎)，偏頭痛的發作頻率會提升、疼痛也會更加劇烈，甚至還有可能轉為慢性偏頭痛；在確診的一兩個月內，偏頭痛的次數可能高達一個月30次。

發作次數較多　需考慮使用預防性藥物

奇美醫學中心臨床技能中心主任暨神經內科主治醫師楊浚銘說明，偏頭痛的臨床表現千變萬化，但主要症狀為中等到嚴重的頭痛，經常伴隨著畏光、反胃、嘔吐等情況，治療方式分為口服治療及注射治療，口服治療為偏頭痛發作次數較少者(1週少於1天)，則頭痛發作時才用藥，且愈早愈好，如發作次數較多(1週超過1至2天以上)，則需考慮使用預防性藥物；若口服治療效果不佳，也可考慮使用注射治療，像是注射肉毒桿菌素(頭部注射31處、阻斷CGRP傳導)、單株抗體(降低CGRP濃度)或是枕後神經局部注射等

撰寫頭痛日誌＋調整生活步調　減少偏頭痛發作

林高章顧問強調，疫情期間，許多民眾害怕染疫而待在家，但長時間緊盯3C產品、攝取刺激性食品、日常壓力及天氣及溫度變化大，再加上運動量不足，更容易誘發偏頭痛。因此建議病人透過重新調整生活步調及作息、規律運動、放鬆心情、減少攝取刺激性飲料及食物，也可撰寫「頭痛日誌」方便醫病雙方了解頭痛規律、誘發因子、發生前兆和藥物使用情形等，以評估偏頭痛是否得到良好控制。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56317

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