最快3月入帳！基本工資補貼　1/11起開放網路申請

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至於基本工資補貼適用對象包括農業、服務業及受到疫情連帶影響的部分工業，如毛巾、襪類、文具、食品製造業等；另如醫事機構、托嬰中心、長照機構、演藝團體、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場及駕訓班等事業類型也適用本次補貼方案。
經濟部指出，這次方案補貼條件較111年彈性，對於受疫情影響認定的要件，以111年9月及10月總營收較110年、109年或108年任一年同期減少達10%。此外，查定課稅的小規模企業如已依規定設置投保單位，免另向財政部申請調降查定課稅額，可直接提出申請，以簡化申請作業。
至於補貼金額計算方式，經濟部說明，依今年1到6月投保薪資在2萬6400元及2萬7600元級距的全職員工人數，還有部分工時員工人數（投保薪資2萬5250元以下級距者），分別以每人每月920元及560元計算補貼；但每個月補貼人數上限，以111年10月31日投保在2萬5250元、2萬6400元等2個投保薪資級距的全職員工人數，及部分工時員工（投保薪資2萬4000元以下級距者）人數為上限。
至於65歲以上員工及取得永久居留的外籍人士，也得以其職業災害或勞保投保身分列入補貼計算，補貼期間為112年1至6月，共補貼6個月。
不過，經濟部也強調，政府推動基本工資補貼與業者共體時艱，但也要求事業能夠肩負企業社會責任，保障員工及兼顧消費者權益。如果於補貼期間有違反勞動基準法第21條有關基本工資的規定而遭裁罰者，或有將受僱勞工月投保薪資以多報少等行為，或經公平會、法務部等查獲於補貼期間有不法哄抬物價、囤貨居奇等行為，經濟部將撤銷補貼並追回補貼款。