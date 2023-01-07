過年返鄉塞車痠痛疲勞？簡單４撇步、穴位按摩助改善！

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胡心瀕醫師首先建議，民眾若需長途開車、搭車，當天可穿著寬鬆的衣褲，避免緊身，如此可減少血液循環不良的情況發生。
車程中也可以適度的活動腳踝，做腳背上勾、下踩的動作，此動作可讓小腿肌肉收縮伸展，更促進血循、使血液回流。另外，也可以不定時地將腳縮回椅子上，例如在座位上盤腿，後座的乘客可將腳平於座椅上，避免維持同一個姿勢太久，如此也可減少血液回流的高度、增強循環。也建議途中可多適時的停車欣賞風景、下車走動，如遇休息站也下車休息一下，避免一次趕路到底。上述有助促進血循。駕駛注意行車安全。
過年返鄉塞車痠痛疲勞？醫教簡單穴位按摩助改善！
返鄉車程中除了常容易血循不佳、腰酸背痛等，也容易精神困頓，胡心瀕醫師也介紹幾個穴位供大家參考，在確保行車安全下適度按摩，有助解除痠痛疲勞。
促進血循：若想要促進血循，可按摩血海、梁丘、陽陵泉、三陰交。血海穴的位置在膝部內側上方約3指位置。梁丘穴則在膝部外側上方約3指位置。陽陵穴在小腿外側上緣外側，可摸到突出的腓骨，稍往前些的凹陷處即是。三陰交穴則位於內腳踝尖，向上約4指幅的凹陷處。
提神醒腦：若想要提神醒腦，可按摩攢竹、太陽穴、百會、風池。攢竹在內側眉毛的凹陷處。太陽穴確切位置在眉毛後約3指處。百會穴在頭頂中線與雙耳尖連接的中心處。風池則在後腦枕骨下方的兩側凹陷處
緩解痠痛：若想要改善腰酸背痛、屁股疼痛、膝蓋僵硬，可按摩腰部局部痛點、膝蓋局部揉搓，如環跳、風市、委中、膝眼，以及手部的後谿穴等。環跳就是站立時夾緊屁股，屁股會出現的凹陷處。風市在站立時手掌貼於大腿，中指指尖所擺放的位置。委中在膝後中間位置。膝眼可分外膝眼和內膝眼，各自在膝蓋外側下方和膝蓋內側下方約２指處。後谿穴在手比讚後小指旁最突出掌紋肉上。
長途行車久坐留意２症狀，防經濟艙症候群引致命風險。
胡心瀕醫師也提醒，長途開車久坐，應特別留意突然出現的單腳水腫，包括紅、腫、脹、痛，以及局部溫度上升。因為這很有可能是靜脈栓塞症在發生，也就是太長時間久坐、血小板凝結、出現血栓、引起靜脈栓塞的「經濟艙症候群」，應盡快就醫不可拖延。若出現呼吸困難、喘不過氣等症狀，須注意可能為肺動脈栓塞，此將危及生命安全，更應立即就醫。
長途返鄉車程可多動動身體，更有助避免疲勞痠痛顧健康！
春節返鄉過年若需長途開車、搭車，除了低頭滑手機或睡覺，也建議多適時的活動身體，也可按摩按摩穴位作輔助，如此除了避免各種疼痛和不適，也對健康更有幫助。
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