巷仔內／少造勢、沒大咖　吳怡農「實驗性選舉」明天驗收

我是廣告 請繼續往下閱讀
黨內普遍認為，由於補選時程短，吳怡農曾參選過應可以馬上就有明顯優勢。不過其2020敗選後，即使都生活在地方，但卻與地方連結不深，並不如同有意再戰的政治人物普遍繼續勤走基層；吳怡農籌組壯闊台灣聯盟，走遍全國開辦後盾計畫、倡議民防，此次被倉促徵召後，即使對手自隔壁選區落跑後空降，吳怡農也沒有討到主場優勢。
再者，吳怡農參選初期出現遲到、發言等爭議，且不掛看板、不插旗、被動回應時事攻擊、提出大格局政見也引發論戰，這都讓吳怡農選得辛苦，其在2020年累積的優勢與清新形象也被稀釋。另外，由於綠營大咖並沒有密集站台，初期諸多行程就連選區議員都湊不齊，也讓對手陣營持續見縫插針，大酸吳怡農此次選舉是「一個人的武林」。
回顧2022年1月，林靜儀代表民進黨投入台中第二選區立委補選，民進黨可說全黨集大成、總動員，黨公職重兵集結台中，正副總統蔡英文、賴清德輪番在選前之夜登台，激出超高投票率，讓本土陣營順利守住陳柏惟遭罷免遺留的席次，堪稱補選經典戰役。
除了林靜儀漂亮逆轉，友軍陳柏惟、林昶佐面臨罷免時，府院巨頭加上綠營黨公職都全力力挺，此次吳怡農的選舉活動規劃、相挺來賓名單，確實有別於過往。
據統計，吳怡農的競選行程中，除了賴清德助講一次、陳其邁車掃一次外，僅在地議員、零星立委與外縣市公職協助，即便最後一兩周，吳陣營較為上軌道，但蔡英文、蘇貞昌依舊都沒有規劃站台，甚至有些車掃、開講等也沒有發為媒體公開行程，既沒有大咖加持，也沒有媒體曝光，實在極為低調。
不過，時空背景本就不同，林靜儀補選、林昶佐罷免時，綠營剛經歷公投案4:0完封狂勝，現今的民進黨經歷去年1126縣市長選舉大敗，仍在重整中，在氣勢與行程安排尚本就難以與當時相比。
另外，面對此役，民進黨全黨其實依舊團結，例如立法院民進黨團、中央黨部都表示可以提供火力支援，無論是輿論回擊、人力都可以協助，不過吳團隊多半予以婉拒。綠營人士就表示，候選人團隊有自己的步調，黨內當然尊重，不少公職雖然沒有實體站台，也都在臉書上協助議題說明，或者發文介紹、力挺。
黨籍立委鄭運鵬也在臉書寫道，吳怡農的選法黨內可能很難適應，也很擔心，但他眼中的吳怡農等年輕政治工作者，不但是民進黨的下一代領袖，也應該是不分黨派下一世代從政的標竿，民進黨能做的，是幫助吳怡農這樣的年輕人進入立法院。
綜觀選舉以來，吳怡農不斷強調自己要走正向、乾淨、不口水的選舉，甚至選前之夜不造勢，也強調選民是在選中山、北松山立委，並不在意對手有許多大咖站台，在一個議題變化、資訊流動快速的時代實屬不易，尤其面對要催出基本盤才能勝選的補選，更可以說是一個很大的實驗，如果成功了，或也就證明這樣「極端小清新」的選舉方式也有市場。
事實上，近年在蔡英文領導下，民進黨的選舉造勢已與過往傳統造勢的激昂、感性大不同，改走文青、知性路線，這也是許多在蔡英文時代開始代表民進黨投入選舉的年輕候選人偏好採取的方式，其中吳怡農更是此模式的極端。
蔡英文開創此新形態選舉方式，在正規選舉中有完整的時間大展身手，或能收到不錯效果，但在補選能否獲得肯定，就有賴明日台北市民的選擇，而這樣的選擇也勢必攸關後蔡英文時代、未來綠營競選活動模式的變革。