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罕病SMA藥物！健保給付擬不限年齡　盼增至5成患者適用

▲衛福部健保署今天與3家藥廠協商，盼以合理具醫療效益方案，擴大罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）藥物健保給。（圖／資料照片）
▲衛福部健保署今天與3家藥廠協商，盼以合理具醫療效益方案，擴大罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）藥物健保給。（圖／資料照片）

中央社

（中央社記者陳婕翎台北16日電）衛福部健保署今天與3家藥廠協商，盼以合理具醫療效益方案，擴大罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）藥物健保給付，研擬取消治療年齡限制，適用對象有望增至5成，能否成局農曆年前揭曉。

健保自民國109年7月1日起給付治療SMA的藥品，經專家諮詢會議評估其療效用於「出生12個月內發病確診且開始治療年齡未滿7歲」族群較具治療效果，僅有1成患者適用，近日媒體報導，非適用對象的SMA罕病女童赴中國求生，家屬盼健保給付擴大。

健保署今天下午與百健、羅氏、諾華3家藥廠協商。醫審及藥材組副組長張惠萍今晚接受媒體聯訪時表示，今天會議雙方討論氣氛熱絡，大家都想幫助台灣罕病患者，健保署提出方案，估算成本，提供砍價價格範圍給藥廠，廠商均回應需再與總部溝通藥價，儘可能於農曆年前回覆。

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張惠萍指出，據健保署提出方案推估，SMA藥品可擴增給付範圍至「3歲內確診發病，若大於等於7歲，則需運動評估大於15」，意味健保給付不再限制治療年齡，受益對象可望從現行1成升至5成，若以國內SMA患者總數400多人推估，受惠人數可從41人增至200多人。

張惠萍表示，希望廠商提供健保署合理藥價，在可承受範圍，照顧最多病人，若個別廠商建議藥價合理，健保署將儘速提2月專家會議討論，再提共擬會議，最終結果以共擬會議決議為準；若不幸破局，將持續與廠商溝通，希望藥廠提出可接受方案，供健保署再評估。

健保署關心罕見疾病每名病友的醫療權益，避免罕見疾病病友使用高額醫療費用受醫療費用總額排擠，自94年起編列罕見疾病藥費專款。張惠萍說，若SMA藥品成功擴增給付範圍，將由罕見疾病藥費專款支應，罕病專款去年新台幣87.75億元，今年再增加11億元，共98億元左右。（編輯：張雅淨）

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