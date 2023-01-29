高血壓治療2點重要變革！　「這技術」可阻斷神經控制血壓

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血壓怎麼量？ 以居家血壓取代門診測量最新《台灣高血壓治療指引》有兩項重要變革。第一，高血壓診斷標準下修至130／80mmHg，並採用居家血壓（Home BP）取代門診測量血壓（Routine Office BP）；第二，捨棄傳統水銀式血壓計，建議採電子式自動血壓計做為量測較準確。
一般民眾，正常血壓應低於120／80mmHg。若在居家量測血壓，可參考722原則，連續7天測量血壓、每天測量血壓至少2次（早晚各1次）、每次至少測量2次並取平均值（每次間隔1分鐘）。
國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師黃晨祐表示，高血壓病友無論年紀，居家血壓數值應控制低於130／80mmHg，若有腦中風、冠心症或周邊動脈阻塞疾病等血管硬化疾病患者，或是心血管疾病高風險病患（糖尿病、腎臟病），可以考量將收縮壓目標降低到小於120mmHg。
怕吃藥使血壓控制不佳 還有哪些控制方式？根據統計，台灣只有約3－4成的高血壓患者有達到血壓控制目標。醫師黃晨祐指出，民眾恐懼服用藥物導致醫囑遵從情況不佳，是無法有效控制高血壓最重要的原因之一，其中民眾多數擔心的是藥物副作用，以及是否得一輩子吃藥控制血壓。
然而，除了藥物之外，高血壓的控制還可以藉由生活型態調整改善，包含：限制鈉攝取、限制酒精攝取、減重、戒菸、規律地進行有氧運動。此外，心臟學界發展的「腎動脈交感神經阻斷術」技術，也可幫助病人控制血壓。
醫師黃晨祐提到，根據研究顯示，高血壓一部分的疾病機轉來自於交感神經過度作用於腎臟，刺激腎素（renin）分泌，活化下游的腎素—血管張力素—醛固酮系統，導致腎臟對鈉離子、水分再吸收增加，最終引起血壓上升。
腎動脈感神經阻斷術是什麼？ 誰適合？「腎動脈交感神經阻斷術」技術是利用血管介入手術的原理，將特殊的電燒導管置入雙側腎動脈血管壁內，利用穩定熱能安全地將腎動脈周圍的交感神經阻斷，以有效控制血壓。
醫師黃晨祐進一步說明，腎動脈交感神經阻斷術是採用微創的方式，由鼠蹊部放置股動脈血管鞘，再用造影導管取得雙側腎動脈的血管影像仔細評估後，將特製的電燒導管經股動脈進入雙側腎動脈的遠端分支處，對於血管外壁周圍的交感神經纖維進行熱能燒灼，降低交感神經活性，改善血壓。
目前已有許多試驗證實「腎動脈交感神經阻斷術」的療效，醫師黃晨祐表示，專家建議，合併器官功能受損、對藥物服從性不佳、對藥物耐受性不佳、藥物難治型高血壓的患者可以考慮接受阻斷術治療。
腎動脈交感神經阻斷術有手術傷口小、併發症少、復發率低等優勢，部分病友能因此減輕藥量，甚至術後可不用再服用血壓藥，不過並非所有高血壓患者都適合接受腎動脈交感神經阻斷術。
醫師黃晨祐指出，若有腎動脈狹窄、腎動脈畸形或嚴重腎功能不全者等，經醫師評估後可能較不適合進行手術。
資料來源：國泰綜合醫院網站-治療高血壓新利器 腎動脈交感神經阻斷
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56581
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