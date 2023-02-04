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元宵節15禁忌小心！吃湯圓別做「1事」　專家：觸犯會衰

▲明(5日)迎來元宵節，命理專家小孟老師曝15禁忌，其中包含吃湯圓不可敲碗。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲明(5日)迎來元宵節，命理專家小孟老師曝15禁忌，其中包含吃湯圓不可敲碗。（圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

明（5）日為一年一度的元宵節，傳統習俗有點燈籠、吃湯圓等，命理專家小孟老師就指出，在元宵節當天，有15禁忌要小心別犯，觸犯恐會招來霉運，其中，包含了吃湯圓不宜敲碗，提醒大家千萬要注意。 

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▲元宵節即將來臨，各處紛紛掛起燈籠。（示意圖／取自pixabay）
▲小孟老師指出，元宵節當天，小孩的燈籠要避免放在鏡子前，以免招來邪氣。（示意圖／取自pixabay）
1.不可以借錢，會把好運借光。 

2.不可以逗弄小鳥，因為民間相傳，元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵才會放鞭炮點燈，象徵人間已得到懲罰，因此元宵切莫逗弄鳥。 

3.元宵為天官大帝的生日，因此家人，朋友，小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。 

4.當天不宜剪髮與洗髮，因為髮象徵發，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。 

5.不宜殺生，元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。 

6.不宜搬家，會把福氣搬光。 

7.不宜敲打房子，會把福氣與財氣敲掉。 

8.元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此避免到海邊與使用尖物以避免見血。 

9.米缸也不要見底，相傳會斷炊，錢財見底。 

10.不要弄破衣物，以免錢財破光。 

11.不要穿黑與白的衣服象徵坐牢。 

12.家中不要太暗，家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈龍。 

13.小孩燈籠勿放鏡子前，以免招來邪氣，因為鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。 

14.吃湯圓不宜敲碗，因為古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢，晚上吃湯圓敲碗也會招好兄弟來吃，要注意。 

15.不要吃冰，民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒丹爺也屬於武財神，因此吃太冰財富會遠離。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】      

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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