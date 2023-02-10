製造業PMI指數連7個月緊縮！中經院：超長年假影響生產

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葉俊顯說明，2023農曆年提早至1月中旬，且年假天數少見長達10天，加上今年過年前拉貨效果相對往年更不明顯，以及部分製造業持續進行減產歲修、動態調整工時以調庫存，尤其塑化與金屬原物料上游大廠2022年第四季起都有減產動作並延續至2023年初，導致本月製造業各產業別1月未季調的新增訂單與生產指數跌幅較往年1月明顯。
截至2023年1月製造業存貨指數已連續5個月緊縮，客戶存貨指數更續跌2.1個百分點2021年7月以來最低，供應商交貨時間已連續2個月呈現下降速度趨緩走勢，葉俊顯提到，廠商回報客戶端的存貨並沒有繼續堆積，而且有改善的跡象，同時有部分的業者已經開始有策略性的再增加關鍵原物料的存貨。
另外，原物料價格反彈趨勢尤其明顯且領先，價格指數在2022年12月中斷連續5個月下降轉為上升後，2023年1月指數續揚3.9個百分點至54.5%。以化學生技醫療產業以及基礎原物料產業為例，兩產業2023年1月未經季節調整的生產指數分別較2022年12月大跌33.1與19.5個百分點。
然而，兩產業原物料價格指數攀升幅度皆超過10.0個百分點，呈現上升，電訪意見顯示，歐美通膨顯著趨緩，中國大陸開工力道優於預期且內需也呈現報復性消費，美元升息步調放緩以及美元貶值等因素原物料報價觸底反彈，SM及ABS、PS以及泛用五大樹脂價格彈升，金屬類銅、鋼鐵、鋁等報價更是強勢反彈，基礎原物料產業的原物料價格指數更攀升至2022年5月以來最快上升速度。
再加上預期中國春季將陸續推出振興與刺激消費措施，上游廠商開始反映有少量的策略性補庫存，同時歐洲市場也有短單急單似補庫存的訂單出現。化學生技醫療基礎原物料產業未來展望雖仍持續緊縮，但緊縮速度大幅趨緩，指數雙雙回升至45.0%以上的緊縮速度。
中經院談到，這波由中國市場與原物料拉動的翻轉，在支援製造業相關的運輸倉儲業與批發業也可看出一些端倪，與中國聯動度高以及原物料相關的海運業者對未來看法紛紛由緊縮轉為持平，替製造業背存貨的批發業1月存貨指數緊縮速度加快，交貨時間由下降轉為持平，未來展望緊縮速度也大幅趨緩。