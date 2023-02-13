上半年景氣弱、通膨放緩　收益中求建設有撇步

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富蘭克林證券投顧指出，不同於科技、金融、消費等產業，基礎建設產業屬於實體資產之一，具備應對通膨的獨特優勢，佔全球股市的權重相對偏低，加上基礎建設資產的獲利多跟法令規範或是契約架構有關，跟傳統股票或債券的相關性較小，歷史經驗顯示，將基礎建設產業型基金納入投資組合有助於分散風險並提高整體報酬。
根據理柏資訊統計，採取60%美國股債平衡策略+40%基礎建設股票的「穩建組合」任一個月進場的投資報酬率，一年平均上漲7.75%、正報酬機率達83%，最差情況下的報酬率為-25.88%，但隨著投資期間拉長、正報酬機率升高且下檔風險收斂，投資六年平均報酬率接近50%且正報酬機率可達100%，最差情況下仍有7.59%正報酬，展現「穩建組合」在兼顧風險下的長期投資成果。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，本基金採取靈活彈性的操作策略，在不同經濟環境下尋求最佳收益機會。預期聯準會將趨近停止升息並且將維持利率於高檔較長一段時間，拉長存續期鎖住高殖利率水準將是2023的核心策略之一，看好高品質債券投資前景將優於股票。此外，去年美股下跌主要反映利率上揚造成的評價面修正，預期企業獲利展望下調將讓股市走勢持續承壓，對股市仍維持謹慎操作，但將趁震盪中發掘股價被錯殺的優質標的。
美盛凱利基礎建設價值基金經理人尚恩·赫斯特指出，不同於多數產業的獲利面臨衰退風險，看好基礎建設受監管資產基礎規模穩健成長將帶動未來獲利、股利和現金流量成長且可預測性高，再加上公司能把通膨和利率轉嫁給終端消費者，獲利展望預估維持穩定，有望展現韌性。現階段看好基礎建設四大主題，包括脫碳趨勢、全球供應鏈重組和在地化生產帶動新的基礎建設需求、5G演進、以及上市基礎建設股票評價面比未上市基礎建設資產便宜，將持續驅動基礎建設股票長多行情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。