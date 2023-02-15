台海衝突影響全球遠甚俄烏戰爭？學者：雙方必須避免誤判
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今（15）日於三三企業交流會，以「中共20大與兩岸關係風險指標觀察」為題進行演講，他表示，以美國的立場來看，台海衝突遠甚俄烏戰爭對全球的影響，兩岸官方欠缺政治互信與良好的溝通管道，未來一年多，兩岸幾乎難以建立新的共識與恢復官方授權對話談判，不過兩岸必須要建立起的思維與作為，包含明確知道彼此底線，避免誤判，並且建立好危機管控機制，以防人民敵意螺旋加深。
記者鄭妤安／台北報導
張五岳指出，在間諜氣球事件後，全球主要聚焦兩個問題，一個是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）何時訪中，另一個則是中國國家主席習近平何時訪俄羅斯。而美國對台海無論是戰略清晰還是戰略模糊，講的只有一個概念，那就是「中共對台動武，美國是否會軍事介入」，美國的最高戰略目標是想盡辦法防範中共對台動武，而非中共動武後，再來表態如何應對，他認為，一旦中國對台動武，美國一定會高度介入，但是否會是派兵介入就是另外一回事。
他提到，以美國的立場來看，台海衝突遠甚俄烏戰爭對全球的影響，布林克曾說過，以美國國家利益而言，台灣比烏克蘭更重要，加上台海衝突攸關美國、中亞太霸權爭奪關鍵，以及全球製造業與ICT產業鏈等因素，英國金融時報更指出，若中國封鎖台灣，將造成每年2.5兆美元的經濟損失。
至於兩岸關係的現狀與未來發展，他表示，美、中兩大國的對抗格局將持續，香港議題也將持續對台發酵，而兩岸官方欠缺政治互信與良好的溝通管道，未來一年多，兩岸幾乎難以建立新的共識與恢復官方授權對話談判，不過，兩岸必須要有的思維與作為，包含明確知道彼此底線，避免誤判，防範意外，並且建立好危機管控機制，以防人民敵意螺旋加深。
他從外交、軍事、政治3點判斷北京對台軍事報復攻擊可能的紅線，第一，若美台外交關係有重大突破，像是總統蔡英文正式訪美，並公開發表演講。第二，美台軍事有重大合作，如美國派遣大規模軍隊駐台等。第三，台灣更改國旗、國號、國歌，或是憲改進行法理台獨，將兩岸明確定為國與國的關係。