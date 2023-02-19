84歲瓊瑤凍齡顏值沒皺紋！林青霞不敢相信：越變越年輕
電影巨星林青霞去年返台，見了不少老朋友，包括當年提攜她出道的作家瓊瑤，兩人結識近50年，她當年飾演瓊瑤自傳改編的電影《窗外》女主角，被譽為最美高中女學生，彼此成為忘年之交，時隔多年，兩人再次同框合影，84歲的瓊瑤依舊雍容華貴、氣質出眾，狀態不輸小16歲的林青霞，站在一起宛如好姊妹。
記者江芷稜/綜合報導
前幾日劉文正烏龍死訊傳得沸沸揚揚，大家想起當年林青霞與劉文正共演瓊瑤作品改編的電影《燃燒吧！火鳥》，意外驚動近年移居淡水的瓊瑤，讓她相當傷心，所幸最後證明只是一場誤會。
網友在微博曬出林青霞探視瓊瑤的合影，兩位氣質女神同樣是中長髮，皮膚白皙氣色佳，瓊瑤完全沒有老態，臉上幾乎沒皺紋。轉型當作家的林青霞，探望結識多年的瓊瑤，透露進門第一眼先見到她穿著黑球鞋，鞋上有幾條白杠，一身輕便打扮，越長越年輕了，眼睛捨不得離開她，忍不住問「瓊瑤姐，你怎麼一條皺紋都沒有」？當下瓊瑤發出銀鈴似的笑聲，聲稱「我什麼都沒有做啊」。
林青霞形容當下，瓊瑤笑起來就像周圍撒著銀粉似的，彷彿置身於童話世界一般的燦爛。粉絲看見兩位女神狀態極佳，忍不住誇讚「保養得太好了」、「果然女神氣質出眾」，也有網友不相信瓊瑤80多歲還能如此美麗，猜測是拍照時用了美顏濾鏡，笑稱「用了美顏相機，都會年輕10多歲」。