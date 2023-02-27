陸生清零／學者：台陸學生交流　有助增進彼此理解

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陸生L就在網路上表示，來了台灣，才開始喜歡中國傳統文化，才喜歡過去嗤之以鼻的孔老道莊、四書五經、詩詞歌賦，甚至在台灣皈依了佛教；並提到，自己來台灣後才了解其國際處境。
實踐大學前校長陳振貴則說，很多陸生對台灣的社團活動、會議民主方式很有感觸，大陸學生人多，在校園內很少能與校長、領導近距離接觸，但在台灣很多活動都會看到校長、領導出席，甚至與學生開會，傾聽學生意見等。
陸生來台破除誤解
提到兩岸學生交流與刻板印象，來台7年、正在讀碩士的陸生Y分享，兩岸人民都用媒體認識對方，持著各自意識形態，去矮化、醜化對方，自己也曾被台生笑說是強國人；很多台灣人認為大陸不夠民主、自由，說錯話會被「封號」、「查水表」，甚至「被消失」，但其實現在不太會發生，大陸人民是可以自由地評論時事，也能在社群媒體發表己見，只是社群媒體會控制熱度，若有敏感言論，觸及率會降低而已，像微博有自治社區、內部委員會去操作（不是來自政府的操控），大家都看得到是誰在操作。
另外，讓他印象最深刻的是，曾在研究所的白板看到聲援中國白紙運動的訊息，他就跟同學溝通、並建議收掉，他認為，這是很主觀的事情，首先這些人真的需要被聲援嗎？第二是他們想要的民主，可能不是台灣人想像的民主。
他說，自己很常被誤解來台灣是因為這裡更民主，但大陸並非大家想像沒有民主，而是兩岸對於民主的理解有差異、存在認知偏差，台灣的直接民主方式並不適合大陸，他也會跟台生討論這個議題。
台生赴陸的文化衝突
至於台生又為何想去大陸交換呢？剛從中國交換回來、大四的小安說，自己原本就很關心兩岸議題與發展，也對中國歷史很有興趣，便想實際到大陸生活看看，去了以後發現大陸學生相當競爭，多以考研為目標、理論課很多，對比在台灣著重職涯、實習、實作課、社團生活豐富不同。
小安分享，兩岸人民多靠網路、媒體認識對方，難免有誤差跟刻板印象等，去交換時發現大陸學生對台灣很好奇，彼此會談論口音差異，以及輸入法的不同，對於我們使用注音符號感到詫異，自己也對他們用羅馬拼音感到好奇。
她說，大陸學生對台灣的資訊落差很大，有些學生以為台灣很窮、很落後、沒有高樓大廈，但藉由她的交談，就能剷除這樣的誤會。另外一件讓她印象深刻的就是，她原本以為大陸學生不會對政府、政策有任何意見，但去的時候剛好發生白紙運動，發現有些學生還是會想辦法看CNN、BBC的報導，或在網路上被禁聲時，用影射、隱晦的方式向校方、政府表達意見。
陸生不來台 兩岸學生交流不對稱
台大政治系教授左正東認為，陸生有助台灣學生了解大陸、大陸青年的想法等，對校園多元化有很大貢獻，陸生不能來台，將對台灣青年了解大陸，少了重要管道。
他直指，若最後台灣校園真的不見陸生，兩岸學生交流會呈現不對稱的情況，台生可以去大陸，陸生卻不能到台灣留學，對於大陸更了解台灣是很大的影響，對大陸學生來說也是很大的損失，畢竟任何交流都應該是雙向的。