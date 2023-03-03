工作超時！交通運輸業專案勞檢　汽車客運業處分率最高

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勞動部指出，據去年交通運輸業專案檢查結果，違反法條仍以工作超時為最多，其次為未依法給付加班費、更換班次休息時間不足，顯示業者仍應積極落實人力調派與工時控管，違法業者，除由各地方主管機關依法裁罰、公布姓名外，並函送交通部加強監督，以保障公眾安全。
勞動部說明，勞工每日正常工時不得逾8小時，雇主延長勞工的工作時間連同正常工作時間，一日不得超過12小時，延長的工作時間，一個月原則不得超過46小時；倘雇主依前開規定延長勞工工作時間，應依法加給延長工時工資。如為輪班制勞工，更換班次時，原則應有連續11小時以上之休息時間。
如經查有違法情形，除將依法公布事業單位的名稱外，並得按次處以2萬至100萬元罰鍰，此外，主管機關並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至法定罰鍰最高額1/2，提醒相關業者切勿心存僥倖。
勞動部職安署組長許莉瑩說，112年將持續發動專案檢查，預計會有1,200場，還會另外配合交通部執行專案、會有聯合稽查等；近3年，加重罰鍰至上百萬的還不少。
另外，針對勞檢累犯景山交通公司，被勒令停業後，又再開新公司的狀況。許莉瑩回應，勞動部有掌握，近期也有與交通部聯繫，配合其聯合稽查。