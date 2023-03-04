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章嘉大師聖遺物　咕嚕秋旺普巴杵修復面世

▲章嘉大師遺物「咕嚕秋旺普巴杵」，在國立故宮博物院專業團隊的協助下於日前修復完成。（圖／文化部提供）
▲章嘉大師遺物「咕嚕秋旺普巴杵」，在國立故宮博物院專業團隊的協助下於日前修復完成。（圖／文化部提供）

記者黃仁杰／台北報導

蒙藏文化館典藏章嘉大師遺物「咕嚕秋旺普巴杵」，在國立故宮博物院專業團隊的協助下於日前修復完成，並經文史專家學者研究證實具千年歷史，揭開藏傳佛教伏藏歷史，更顯珍貴文資價值。今（4）日適逢章嘉大師在臺圓寂紀念日，文化部蒙藏文化中心於蒙藏文化館舉辦「咕嚕秋旺普巴杵」修復完成祈福記者會，為普巴杵修復完成後第一次向全世界正式公開展示。

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典禮將普巴杵供奉在章嘉大師佛龕處，文化部主任秘書陳登欽、國立故宮博物院主任秘書周曉雯敬獻五供，與達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、佛光大學助理教授蘇南望傑等貴賓共同揭開這件千年伏藏文物的神秘面紗。
 
書陳登欽表示，章嘉大師留下許多寶貴物件，需要一件一件理解與認識，文化部蒙藏文化中心選擇於大師圓寂紀念日公開修復完成的普巴杵，除了表達對此次文物修復的重視，展現文物歷史深度，也期盼藉此公開讓大眾對藏傳文化有更多理解。

周曉雯表示，故宮很榮幸參與此次普巴杵的修復，這件文物屬於複合材質，修復過程繁複，在故宮修復師與專家團隊努力下修復完成。希望藉由此次修復，讓大家更加了解文物的意義與價值。
 
蒙藏文化中心指出，蒙藏文化館於2021年重新裝修期間，在3樓章嘉大師紀念堂整理大師佛龕時驚奇發現這件普巴杵，回顧當年仁波切乍見此件法器，臉上流露驚喜不敢置信的讚嘆。該普巴杵是七世章嘉大師於1949年攜帶來臺，加上杵身包覆的布籤用藏文紀錄該杵的出處與輾轉歷程，更添此件法器的特殊性與歷史意義。

▲該普巴杵是七世章嘉大師於1949年攜帶來臺，加上杵身包覆的布籤用藏文紀錄該杵的出處與輾轉歷程。（圖／文化部提供）
▲該普巴杵是七世章嘉大師於1949年攜帶來臺，加上杵身包覆的布籤用藏文紀錄該杵的出處與輾轉歷程。（圖／文化部提供）
 
根據宗教文史專家佛光大學助理教授蘇南望傑研究，「咕嚕秋旺普巴杵」經修復後，杵身及其標籤上的藏文清晰可見，杵上短短65個藏文透露這件器物的不平凡傳承。籤文記載該杵是咕嚕卻給旺秋Chokyi Wangchuk（一般稱為咕嚕秋旺Guru Chowang，1212-1270年，是寧瑪派重要伏藏師）所掘藏之法器，亦有可能追溯至更早八世紀之蓮花生大師，後經過被譽為寧瑪派祖庭（意為寧瑪派最早的寺院）的多傑札寺奠基者札西道傑（1550-1603年）之手，再經過其弟子仁增阿旺（亦稱第三世多傑札，1580-1639年），傳授給夏色巴阿旺札西南傑（亦稱第三世隆欽巴，17世紀）。

推測之後因緣際會，敬獻給第四世章嘉呼圖克圖益西丹貝堅贊（1787-1846年），之後經歷輩章嘉呼圖克圖傳承法寶，由第七世章嘉大師羅桑般殿丹畢蓉梅（1890-1957年3月4日）攜帶來臺。蒙藏文化中心表示，上述人物皆為藏傳佛教著名的高僧大德，文獻記載其在當時皆扮演了重要的歷史角色，亦彰顯這件文物的歷史價值。
 
蒙藏文化中心指出，藏傳佛教法器普巴杵被視為是本尊佛的化現，經常供奉在壇城或佛龕、佛桌上，普巴杵被視為可利益眾生的聖物，因此高僧大德經常會互贈法器作為傳承的延續。這件伏藏「咕嚕秋旺普巴杵」經修復後，除了藏文文字記錄，清晰可見杵身下方三角錐各面皆有蛇紋，蛇紋下方特別刻有藏文「嗡、阿、吽」三個字母，代表諸佛的「身、口、意」，字母下方還有藏文文字，似為咒語，但因字體特殊，仍有待後續研究考證。
 
「咕嚕秋旺普巴杵」即日起將於蒙藏文化館3樓章嘉大師紀念堂公開展示。此外，現正展出的「智慧之神－相遇在燃燈節」特展，普獲各界觀眾好評，為讓更多觀眾能到訪參觀，展期將延長至6月4日佛誕日，未能到場參觀民眾亦可線上看展。

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