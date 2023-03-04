章嘉大師聖遺物　咕嚕秋旺普巴杵修復面世

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書陳登欽表示，章嘉大師留下許多寶貴物件，需要一件一件理解與認識，文化部蒙藏文化中心選擇於大師圓寂紀念日公開修復完成的普巴杵，除了表達對此次文物修復的重視，展現文物歷史深度，也期盼藉此公開讓大眾對藏傳文化有更多理解。
周曉雯表示，故宮很榮幸參與此次普巴杵的修復，這件文物屬於複合材質，修復過程繁複，在故宮修復師與專家團隊努力下修復完成。希望藉由此次修復，讓大家更加了解文物的意義與價值。
蒙藏文化中心指出，蒙藏文化館於2021年重新裝修期間，在3樓章嘉大師紀念堂整理大師佛龕時驚奇發現這件普巴杵，回顧當年仁波切乍見此件法器，臉上流露驚喜不敢置信的讚嘆。該普巴杵是七世章嘉大師於1949年攜帶來臺，加上杵身包覆的布籤用藏文紀錄該杵的出處與輾轉歷程，更添此件法器的特殊性與歷史意義。
根據宗教文史專家佛光大學助理教授蘇南望傑研究，「咕嚕秋旺普巴杵」經修復後，杵身及其標籤上的藏文清晰可見，杵上短短65個藏文透露這件器物的不平凡傳承。籤文記載該杵是咕嚕卻給旺秋Chokyi Wangchuk（一般稱為咕嚕秋旺Guru Chowang，1212-1270年，是寧瑪派重要伏藏師）所掘藏之法器，亦有可能追溯至更早八世紀之蓮花生大師，後經過被譽為寧瑪派祖庭（意為寧瑪派最早的寺院）的多傑札寺奠基者札西道傑（1550-1603年）之手，再經過其弟子仁增阿旺（亦稱第三世多傑札，1580-1639年），傳授給夏色巴阿旺札西南傑（亦稱第三世隆欽巴，17世紀）。
推測之後因緣際會，敬獻給第四世章嘉呼圖克圖益西丹貝堅贊（1787-1846年），之後經歷輩章嘉呼圖克圖傳承法寶，由第七世章嘉大師羅桑般殿丹畢蓉梅（1890-1957年3月4日）攜帶來臺。蒙藏文化中心表示，上述人物皆為藏傳佛教著名的高僧大德，文獻記載其在當時皆扮演了重要的歷史角色，亦彰顯這件文物的歷史價值。
蒙藏文化中心指出，藏傳佛教法器普巴杵被視為是本尊佛的化現，經常供奉在壇城或佛龕、佛桌上，普巴杵被視為可利益眾生的聖物，因此高僧大德經常會互贈法器作為傳承的延續。這件伏藏「咕嚕秋旺普巴杵」經修復後，除了藏文文字記錄，清晰可見杵身下方三角錐各面皆有蛇紋，蛇紋下方特別刻有藏文「嗡、阿、吽」三個字母，代表諸佛的「身、口、意」，字母下方還有藏文文字，似為咒語，但因字體特殊，仍有待後續研究考證。
「咕嚕秋旺普巴杵」即日起將於蒙藏文化館3樓章嘉大師紀念堂公開展示。此外，現正展出的「智慧之神－相遇在燃燈節」特展，普獲各界觀眾好評，為讓更多觀眾能到訪參觀，展期將延長至6月4日佛誕日，未能到場參觀民眾亦可線上看展。