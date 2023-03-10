公告標租南鐵地下化未登記照顧宅 享前兩年租金減成優惠
台南市政府公告標租鐵路地下化專案照顧住宅未登記店鋪共7戶及13格汽車停車位，標租標的皆為全新、尚無人使用過的新成屋及車位並提供前兩年租金減免之優惠。
記者張振興/台南報導
台南市都發局表示，本次標租標的是配合鐵路地下化工程興建之專案照顧住宅，經拆遷戶多次選擇後最後剩餘之店鋪。照顧住宅基地位於東區南台南副都心區，生產路與現有鐵道交接處之東側，台鐵南台南車站預定地對面，除交通路網便捷，基地亦鄰近台南市立醫院、文化中心、巴克禮公園、台南都會公園、奇美博物館，住商條件良好。
都發局指出，標租標的為50坪至90坪不等，每間店鋪皆是2層樓，內含1組櫥櫃、3機(抽油煙機、瓦斯爐、烘碗機)、1至2座陽台及2間廁所。租期一次簽訂期間為3年，並提供第1年租金減免2成、第2年租金減免1成之優惠，如有需求也可申請續約(累計租期不得超過9年)，歡迎有興趣市民朋友把握機會踴躍投標。本次並公開標租13格汽車停車位，另有停車位需求之照顧住宅所有權人或承租人亦請把握機會投標。詳細公告、標租須知、租賃契約之範本及有關文件、圖片可洽市府都發局網站(網站首頁點選「公告事項/其他公告」)下載。