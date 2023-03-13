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白內障不治療害交通意外險喪命！　新式治療隔日即能重見光明

白內障不治療害交通意外險喪命！　新式治療隔日即能重見光明
白內障不治療害交通意外險喪命！　新式治療隔日即能重見光明

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】隨著年紀增加，白內障的發生率也逐步上升，大約50-60歲是白內障的好發年齡，根據國際統計，白內障是世界上導致眼盲的主要疾患。一位白內障患者因症狀影響視線，又延誤治療，數度在通勤往返時發生交通意外，差點喪失生命。

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白內障水晶體模糊變硬　主因光照刺激造成老化

羅東博愛醫院眼科醫師黃培維表示，眼睛中的水晶體，年輕的時候，是清澈且可以變寬、變窄、調節焦距，幫助我們看遠、看近都清晰，但隨著年紀，水晶體變混濁、變硬，甚至會將射進眼睛的光線散開，導致老花、看不清楚、眩光或怕光的症狀，雖然病程進展緩慢，但都是水晶體逐漸老化的特徵。

日常生活中，光照的刺激是造成水晶體逐漸老化的主要原因，其中包含陽光與3C光源等，隨著年紀增長，光照的刺激累積，水晶體中的蛋白質會變性、變得混濁，通常很輕微的白內障不會影響視力，但建議強光下仍要記得配戴太陽眼鏡。

白內障治療有時機　傳統手術有散光問題

黃培維說，白內障做治療的時機點，主要是看病人的症狀，依一般病人來說，當病人因為白內障的症狀，造成最佳矯正視力低於0.4～0.5時，就建議可以接受白內障的治療，或是也有些病人因為工作需要，對視力有比較高的要求時，也可以提早接受白內障的治療。

白內障的治療，如果只透過眼藥滴劑，效果有限，主要還是必須透過手術來治療，傳統白內障手術，是切割一個大傷口並將水晶體擠出，若水晶體沒有一定的硬度，往往不好擠出來，容易碎裂，手術術後視力及傷口恢復往往需一至兩個月，且還容易有嚴重的散光問題。

新式白內障手術　傷口小、恢復快

目前新式的白內障手術，手術方式為透過一個小傷口，將水晶體分成三到四等分，以超音波將水晶體震碎後吸出，再置放人工水晶體，不但在白內障早期就可以治療，比較沒有所謂的「成熟了才可以開」的情況，且術後一天，就可以讓患者重見光明。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57033

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