想撫摸人類寶寶！橘貓下秒「瞬間社死」　網笑翻：太緊張

獨／東海動保社遭闖「私自帶走浪貓」！竟是校內教授所託

▲東海米克斯動物關懷社2月時遭闖空門，一隻浪貓在未取得同意的情況下被帶走。（圖／東海大學米克斯動物關懷社授權提供）
▲東海米克斯動物關懷社2月時遭闖空門，一隻浪貓在未取得同意的情況下被帶走。（圖／東海大學米克斯動物關懷社授權提供）

記者李惠婷/綜合報導

是否該「禁止餵養流浪動物」一直是台灣動保界爭論不休的議題，正方認為遊蕩動物數量龐大，易造成行人、行車及本土生態的威脅；反方則直指人類才是元兇，且餓死浪浪不僅不人道，還難以有效減少數量，屬假議題，而此爭論目前尚未有定論。近日台中東海大學就發生一起因「餵養流浪動物」所致的事件，該校「東海米克斯動物關懷社」於2月時被一群人闖入社辦，帶走成員於校內誘捕的黑貓，在社員長時間追蹤及警方的協助下得知，私自取走貓的那群人竟是受校內教授所託。

我是廣告 請繼續往下閱讀
東海米克斯動物關懷社說明，社員在2月22日凌晨放置誘捕籠至該校男宿15棟垃圾子母車附近，並於當天早上11點成功誘捕一隻黑貓，並帶其回去，準備進行隔離、身體檢查、發文、送收容所或為其尋找飼主等流程。社員下午將貓籠放回社辦，再次回來時卻發現黑貓消失了，普通情況下貓咪難以自行從誘捕籠掙脫，調閱監視器後，果然發覺3時許有4位非該社社員逕自從前門闖入社團辦公室帶走黑貓。

▲當日陸續有四名非該社社員闖入社辦帶走黑貓。（圖／東海大學米克斯動物關懷社授權提供）
▲當日陸續有四名非該社社員闖入社辦帶走黑貓。（圖／東海大學米克斯動物關懷社授權提供）
社團當日收到一名自稱為貓咪主人的同學的私訊，聲稱餵養許久，近期已準備收養，所以才私自前往社團取回，最後留下一組聯絡號碼。出於擔心黑貓的安危，社員調完監視器便撥打該支號碼確認，卻苦於無人接聽，於是轉向校方及警方尋求協助，最後在警方的幫助下，才終於了解取走貓咪的那群人其實是受到系上教授所託，貓咪也是這名教授本人在校園內餵養。

教授發信向社團說明，目前已將黑貓帶回家飼養，而究竟為何要私自託學生闖入社團取貓，教授表示是出於擔心貓咪安全的「緊急避險」行為，且因僅長期餵養而沒打晶片之緣故，害怕社團把貓咪送到收容所後就要不回來。

社長對此回應，東海大學流浪動物氾濫之事有目共睹，若有意願與校園中的毛孩子建立關係，應盡速帶去醫院檢查、植入晶片，若遇到想收養之流浪動物被社團誘捕，仍可依正常送養流程簽署領養協議，再由社員安全交付；即便是有主貓被誤捕，也應與社員聯繫，證明該貓歸屬後再將其取回，況且尚未植入晶片、未做寵物登記之有主貓。

雖無法確認該黑貓究竟是「流浪動物」還是「放養貓」，但放養動物仍有所風險，依照動物保護法第21條：「應辦理登記之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所無人伴同時，任何人均可協助保護送交動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所。前項寵物有身分標識者，應儘速通知飼主認領；經通知逾十二日未認領或無身分標識者，依第十二條及第十三條規定處理」。

▲該社團有在做貓狗送養，這隻叫「Neko」的貓貓也在找家喔！（圖／東海大學米克斯動物關懷社授權提供）
▲該社團有在做貓狗送養，這隻叫「Neko」的貓貓也在找家喔！（圖／東海大學米克斯動物關懷社授權提供）
此外，東海米克斯動物關懷社以關懷動物權益為目標，除了貓狗，校內的領角鴞、白頭翁、五色鳥、白鼻心等野生動物也是保護目標，平時多會進行貓狗「TNSA」Trap（誘捕）、Neuter（結紮）、shelter（收容）、Adopt（送養）等行動，以減少流浪貓隻與犬隻為生存而造成的生態破壞，認同理念並有興趣領養貓狗的讀者可參考此連結

※【NOWnews 今日新聞】寵毛星球提醒您：台灣不建議放養寵物，特別是在缺乏野生動物棲息空間的城市區域，寵物可能會受到車禍、毒藥、染病等危害，牠本身也可能攻擊其他弱小物種，危害台灣生態。

獨／貓咪也能做善事！「捐血過程」全公開　還有4大好處

巨貓機艙內逃脫！空服員吃力高舉找飼主　內心話笑噴眾人

被槍直指！小鹿大步逼近「主動對準額頭」　獵人反愣住

咖啡廳垃圾桶不能用！母雞強佔變「拉雞桶」　每天都送蛋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀