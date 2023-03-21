獨／東海動保社遭闖「私自帶走浪貓」！竟是校內教授所託

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社團當日收到一名自稱為貓咪主人的同學的私訊，聲稱餵養許久，近期已準備收養，所以才私自前往社團取回，最後留下一組聯絡號碼。出於擔心黑貓的安危，社員調完監視器便撥打該支號碼確認，卻苦於無人接聽，於是轉向校方及警方尋求協助，最後在警方的幫助下，才終於了解取走貓咪的那群人其實是受到系上教授所託，貓咪也是這名教授本人在校園內餵養。
教授發信向社團說明，目前已將黑貓帶回家飼養，而究竟為何要私自託學生闖入社團取貓，教授表示是出於擔心貓咪安全的「緊急避險」行為，且因僅長期餵養而沒打晶片之緣故，害怕社團把貓咪送到收容所後就要不回來。
社長對此回應，東海大學流浪動物氾濫之事有目共睹，若有意願與校園中的毛孩子建立關係，應盡速帶去醫院檢查、植入晶片，若遇到想收養之流浪動物被社團誘捕，仍可依正常送養流程簽署領養協議，再由社員安全交付；即便是有主貓被誤捕，也應與社員聯繫，證明該貓歸屬後再將其取回，況且尚未植入晶片、未做寵物登記之有主貓。
雖無法確認該黑貓究竟是「流浪動物」還是「放養貓」，但放養動物仍有所風險，依照動物保護法第21條：「應辦理登記之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所無人伴同時，任何人均可協助保護送交動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所。前項寵物有身分標識者，應儘速通知飼主認領；經通知逾十二日未認領或無身分標識者，依第十二條及第十三條規定處理」。
此外，東海米克斯動物關懷社以關懷動物權益為目標，除了貓狗，校內的領角鴞、白頭翁、五色鳥、白鼻心等野生動物也是保護目標，平時多會進行貓狗「TNSA」Trap（誘捕）、Neuter（結紮）、shelter（收容）、Adopt（送養）等行動，以減少流浪貓隻與犬隻為生存而造成的生態破壞，認同理念並有興趣領養貓狗的讀者可參考此連結。
※【NOWnews 今日新聞】寵毛星球提醒您：台灣不建議放養寵物，特別是在缺乏野生動物棲息空間的城市區域，寵物可能會受到車禍、毒藥、染病等危害，牠本身也可能攻擊其他弱小物種，危害台灣生態。