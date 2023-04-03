「餅」較厲害！潤餅魅力無遠弗屆　從越、菲到阿姆斯特丹

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元朝期間，泉州作為重要海港，與歐、亞、非等多地國家進行貿易往來，也因此當地享用潤餅前使用的食材也很「國際化」，例如有來自菲律賓呂宋島的花生、台灣運來的糖、荷蘭來的黃豆等等，吃潤餅的文化也因此傳播至東南亞，甚至遠赴荷蘭。
在越南，潤餅被稱為（Gỏi cuốn）是用米紙而非麵粉揉製，餡料加入生蔬菜、熟肉或海鮮，包裹以後蘸魚露 (nước mắm) 醬汁食用；菲律賓的潤餅則同樣發音「lumpia」，是受到中國福建一帶閩南語的音譯，數百年來已完全融入菲律賓飲食，遍及群島的各個島嶼。
印尼潤餅則以各地食材特色及當地飲食口味發展出不同流派，但不管「怎麼變」，潤餅始終是街頭小販所販賣的搶手美食，是地方民眾普及喜愛的小吃；而因為印尼曾是荷蘭的殖民地，潤餅也在荷蘭甚至比利時的小吃菜餚中擁有悠長歷史，例如印尼爪哇北海岸的一座城市，1682年曾被荷蘭統治，當地潤餅習慣塞入蝦米、竹筍、米飯等食材，這種流派也成為「荷蘭版潤餅」的雛形。
在荷蘭，潤餅有「loempia」、「kroepia」兩種，前者在荷蘭通常做為開胃菜或小吃食用，是露天咖啡廳最受歡迎的餐點之一；後者則形狀比較偏向方形，內容物不僅有蔬菜，餡料還加入炒飯，在荷蘭沿海城市「Katwijk」甚至坐落著歐洲最大的潤餅廠，尖峰時刻每天可以生產70萬個潤餅。