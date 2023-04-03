超商店員「偷喝美式咖啡」！店長抓包提告 判決結果超慘
台東一名在超商工作的呂姓女員工，去年在上班時，自製了一杯冰美式咖啡，結果被店長發現，沒想到店長氣到直接提告呂女業務侵占，最後法院審理之後，考量到咖啡價值僅60元，加上沒有前科紀錄也坦承犯行，判處她有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年。
記者張嘉哲/綜合報導
判決書提到，呂女在2022年6月24日下午上班時，在店內自行操作店內咖啡機臺製作大杯美式咖啡1杯（45元）後，未依規定自行結帳後私自飲用，接著又取用店內營業用冰塊1袋（15元）後，也是沒有付錢，結果全程都被店長利用監視器給抓包，氣得店長直接對女店員提告業務侵占。
而法院審理之後，呂女遭檢察官依業務侵占罪起訴，呂女坦承犯行，並對自己的行為懊悔不已，法官審理後，審酌被告為便利商店之店員，為從事業務之人，本應忠實履行業務，但她未能以正當方式獲取財物，而將其物侵占入己，不僅侵害他人之財產權，並已影響社會秩序。
不過，法官考量咖啡和冰塊價值僅60元，認為呂女只是一時貪圖小利失慮，其行為雖有不妥，但造成的營業損害微小，判處6月徒刑，可易科罰金，宣告緩刑2年，並從判決確定之日起1年內，接受法治教育課程3場次，以資警惕。