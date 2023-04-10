通路永續戰／綠色生存術　家樂福、7-11、全聯掀ESG戰火

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台灣量販龍頭家樂福2018年開始推動食物轉型計畫，2019年開設家樂福影響力概念店（Carrefour Impact），響應聯合國SDGs永續目標。從選品、空間動線，再到產品標示，每個細節都將企業與永續價值作連結。此外，家樂福於2021年更曾宣示，自2025年起，旗下所有量販通路、超市停售「籠飼雞蛋」，僅販售「非籠飼」。
自2019年開始，環保組織綠色和平的「台灣零售通路企業減塑評比報告」，成為每年觀察各家零售通路的永續指標之一。家樂福於2022年的評比中拔得統籌，不僅在「減量行動」和「倡議與創新」上，表現優異，更計劃在2025年時，減少500公噸包裝，並達成31個循環包裝銷售。
全聯一度「減塑落後」 卻在「生態保育」打出循環經濟知名度
回顧2021年，全聯的市佔率達64.1%，超市龍頭地位可說是當之無愧，卻在2022年綠色和平第三度針對台灣主要零售通路企業進行減塑政策、減量行動、倡議與創新、資訊透明等評比時，慘遭滑鐵盧，因「未履行承諾，減塑行動非常消極」，一口氣從第一名慘摔5個名次，直接跌入後段班。當時，綠色和平甚至集中火力向全聯展開倡議「請全聯支援減塑」，還買下鬧區看板廣吿，標示全聯1年製造上億件塑膠垃圾，引發眾人注意，重傷全聯。
後續全聯趕緊成立永續小組，從源頭減少一次性塑膠廢棄物，並在賣場中提供可重複使用的購物托盤、塑膠袋也採100%回收塑膠製成，並積極與蔬果生產者和食品加工業者溝通，如何研發出更減廢的包裝。2022年以「全聯善美的永續發展策略」為中心，發展四大方向「循環減塑」、「永續農業」、「減碳綠能」、「惜食減廢」，特別是在「永續農業」表現亮眼，2022年獲得素有「永續奧斯卡獎」之稱的「TCSA台灣企業永續獎」頒予「循環經濟領袖獎」的肯定。
統一超商領先零售業 展現永續環保革名決心
循環杯及循環餐盒雖是環保永續時代下的產物，但因尚在發展階段，前景不明，超商龍頭統一超商卻在去年大舉投入，建立自家循環杯系統，展現推行與發展的決心。
在ESG浪潮下，統一超商於2022年領先零售業，率先響應金管會提出的「公司治理3.0-永續發展藍圖」，以及聯合國永續發展目標，成立永續發展委員會並設置減塑、減碳、惜食與永續採購等四個專案小組，不僅連續4年入圍「道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）」，甚至在去年從全球62家食品零售業中脫穎而出，在公司治理面、環境面、社會面中的8個永續細項，拿下產業第一，驕傲的被冠上「國際零售業界永續營運領航者」的稱號。
全家不再只當「超商二哥」 善用科技落實食安
緊追在後的還有超商二哥「全家」，早在2018年起便善用科技，啟動「友善食光」與「Clean Label」計畫，利用「時控條碼」與「時間定價」的技術，從生產到銷售端，系統性地減少剩食。
去年更以「Clean Label食品少添加聯盟、扶植社會企業、永續飲食應援、落實食安到食育」等4大政策，獲頒「2022 TCSA台灣企業永續獎」的「永續供應鏈領袖獎」，不僅打破該獎項過往大多由製造業、電信業等獲獎常態，成為今年唯一榮獲該獎項的零售通路企業。
觀察各家永續戰的戰機，有的追求突破，威風赫赫，成績名列前茅，有的則曾打過敗仗，甚至一度從原本的「龍頭」地位，跌落神壇，最後卻又重振旗鼓，拿回榮耀。
不過，各家零售通路的ESG績效再怎麼亮眼，也要消費者與投資人買單才算數，能否在一波波綠色風潮中站穩腳跟，並將環保永續深入大眾日常，才是各家業者的終極課題。
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