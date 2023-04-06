名家論壇》周之弦／美中爭霸下的台灣自處之道

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長期以來，美國維繫霸權的三支柱，分別是：軍事、金融（美元）、價值／制度。事實上，後兩者都在動搖，剩下軍事武力仍保持穩定優勢。但環顧全球，中共經過40年的穩定發展，卻漸有全面取代之勢。試想，想一直當霸主的美國，能眼睜睜看著中國崛起，甚至超越而不壓制嗎？
平心而論，從1945年至今，世局從兩極對立、一超多強，到儼然成形的美中搏弈，國際政治的主要玩家，其實向來是美、中、歐、俄的「四腳督」。台灣做為美中爭霸的戰略要地，絕對無法撼動和緩解美中的戰略互疑和競逐，維護台海和平現狀、保持中道務實的能動性、區域政經的連結性和穩定發展的內部共識，就是最好的生存之道，亦是對區域和平的最大貢獻！
未來世局的演變，無論是美中共治，還是霸權轉移，今後20年勢必是國際政經結構鬆動和轉變的過渡動盪期。台灣既然恭逢其盛，沒有悲觀的權利、只能踏實的努力，更不能不自量力、引火上身。做好自己的事情、積蓄自身的實力。莊敬自強、處變不驚，謀定後動，靜觀變局！
●作者：周之弦／全球政經諮詢顧問
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