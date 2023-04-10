通路永續戰／企業實踐轉型關鍵　專家：ESG越痛越要做

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零售通路業者在實驗或進行永續專案計畫時，銷售與環保永續之間的權衡是一大課題，畢竟誰不想做到銷售、成本與永續這三大圓圈中的交集，然而，任何能夠推上門市去實際執行的永續計畫，都需耗費大量時間與金錢成本。
商管財經專家李世珍接受《NOWnew今日新聞》採訪時表示，一個永續專案從無到有的過程，在想達到最高的效益前，可先從國內外機構評比上的指標著手，例如最基本的「塑膠減量」、食品原物料「取得潔淨標章」，或慢慢進階延伸至採用社會企業良品、發展蔬食品牌等。
以道瓊永續發展指數（DJSI）為例，這是由道瓊公司在1999推出的全球首個永續發展指數，從經濟、社會及環境各方面，以投資角度評價企業永續發展力，評比項目包含行為準則、資訊與網路安全、環境報告、包裝包材、水相關風險管理、基因改造作物等。
2022年，台灣入選道瓊永續指數的企業數有33家，其中，在「食品與日常零售」行業別中，僅「統一超商」入圍，無論消費者對於企業的永續行動買不買單，至少入圍國際指標，也能讓企業得以在在曝光度上略勝一籌。
企業文化的轉型關鍵 業界專家：挑大風險項目、認真去做
然而，比起一次性的成功，如今在永續浪潮驅使下，整體企業文化的轉變，才是各家零售通路所追求的終極目標。家樂福永續長蘇小真接受《NOWnew今日新聞》採訪時指出，ESG有分會痛的，跟不會痛的，如果今天有一項專案，所有的管理階層都表示同意，這項專案就是不會痛的。家樂福曾經宣示要在2025年全面禁用籠飼雞蛋，然而，這項決定對企業來說「十分痛」，首先與小農合作，在作業上勢必會造成一定程度的困難，再來，非籠飼雞蛋價錢比一般雞蛋貴三倍，「但這件事我們覺得很值得，所以竭盡所能集合大家的力量把『痛』降到最低。」蘇小真認為，永續要實踐，就是要挑一個對公司未來有很大風險的項目，認真去做，才會帶動整個企業的改變。
綠色和平組織去年針對台灣關鍵零售通路企業的減塑表現進行評比，評比結果顯示，家樂福以「減量行動」和「倡議與創新」表現較優異，總體得分最高，領先其他通路，蘇小真指出，不論是永續獎，還是機構評分，這都是一種鼓勵企業往前進的方式，「但是我們都知道，沒有人會是永遠的第一，我只在意我們今年做的事，有沒有再更往前一步。」對於無法達到國內外機構評比要求，許多零售通路業者會歸因於消費者習慣，「消費者絕對要有自覺意識，但若業者的永續行動，與消費者的消費習慣背道而馳，其實也很為難消費者。
蘇小真提到，無論在執行哪一項永續計畫，都要把消費者「如何過一天」的消費模式思考到策略中，永續最難的部分，不是大家不知道要怎麼做，是大家沒有想要坐下來談談，怎麼樣「利他」一起合作，永續這件事，必須聚焦在「系統解決」，而非單點式的解決問題。
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