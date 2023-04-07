俄烏戰爭與美中對抗下　歐盟綠電新政大計掀全球能源之戰

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綠色能源產業一般是指可再生能源產業，像是太陽能發電、水力發電、風力發電、生物質能源等等，優點在於能夠循環利用永續發展，同時相較於傳統化石能源發電過程會排放出大量二氧化碳等溫室氣體，綠電的碳排放較低，降低對氣候的影響。
而在俄烏戰爭開打後，由於俄羅斯是石油、天然氣等傳統能源的出口大國，歐盟國家為了減少對俄羅斯能源的依賴，紛紛重新檢視自己國內的發電結構，綠能產業無需仰賴進口的特性成為關鍵優勢，促使歐盟加大綠能的轉型與發展。
另外也需要注意到，根據國際能源署的資料，中國在太陽能發電、風力發電的相關設備與電池製造上，在全球佔有超過一半的份額。美國政府去年在《通膨削減法案》中拿出3700億美元用於投資補貼綠能產業，並特別強調若想享受稅收抵減的優惠，必須購買美國企業製造的產品，這也是美國總統拜登重振美國製造的大戰略，以及美中對抗大局下的一部分。
而歐盟為了不讓自己在綠能產業上落後給中美太多，GDIP也有扶植歐洲綠能產業的相關內容，除了達到碳中和的永續發展目標、能源獨立不受俄羅斯能源挾持，並力求在全球關鍵新興產業競爭中脫穎而出，可說是一石三鳥。
GDIP的四個支柱
具體來說，GDIP從四個面向下手：
更快的許可。要求政府相關單位提出更簡單的監管框架，讓相關產業能夠更快速地獲得所需的各種許可，加快企業投產的時間線。
更多的補貼。放寬國家補助規則，讓歐盟各國政府能夠提出更多的補貼在綠能相關產業上。為了保證財政條件不同的國家能彼此公平，考慮動用歐盟基金來統籌補貼，長期目標則是成立歐洲主權基金，專注在投資綠能產業的新興技術領域。
更多的工作。為了促進綠能產業發展，將設立職訓單位，培養綠能產業需要的技師工人，並輔導現有工人在轉職時能夠學習相關技能，同時加大推廣歐盟會員國之間對外國技術人力的認可。
更公平的貿易。歐盟強調要確保所有貿易夥伴都在公平開放的原則下進行。其實就是意指中國與美國扶植各自產業的現象，歐盟將針對關鍵原物料進行控管，並強調在產業鏈中的各個環節，必須符合一定比例的歐洲製造要求。
對GDIP的質疑與反響
GDIP公布後受到許多稱讚，但也有遭到批評。批評主要來自兩個方向，首先是對於歐洲製造的要求，讓外界質疑與美國政府如出一轍，掀起綠能產業的「保護主義」大戰，中美歐三方宛如各自築起貿易壁壘，給綠能產業加上緊箍咒，違反市場貿易自由化的原則，最終恐沒有贏家。
再來是對政府補貼的擔憂。各國政府這幾年來先後面對疫情與通膨，為了復甦經濟已經幾乎掏空政府財政，恐難有餘力再挹注在綠能產業上。
而在3月的時候，歐洲多個NGO也針對GDIP發表聯合聲明，提出可以改進的建議，包括聚焦更明確的領域，像是太陽能電池、風力發電，排除沒那麼優先的領域，像是生物質發電、生物燃料等等。NGO們也認同主權基金能夠扮演關鍵角色，因此應該迅速在法規面下手，確保成立一支能夠靈活投資各綠能產業的歐盟主權基金。
能源轉型不僅是一場各國應對全球暖化的賽跑，更牽涉到國家能源自給與全球綠能領域的競爭，絕對是人類在這世紀的最關鍵挑戰之一。