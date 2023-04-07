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特企／壓力大網友哀號「求順暢」　網民熱烈慷慨供解方

▲現代人壓力大，久坐少運動導排便不順成日常。（圖／資料照片）
▲現代人壓力大，久坐少運動導排便不順成日常。（圖／資料照片）

本報訊

現代人日常壓力大，常常因為工作的關係總是久坐、少運動，平時三餐不固定且長期外食，排便不順暢儼然已成為一種困擾，即使坊間早已有許多幫助順暢的產品，但仍有許多人在尋找能更方便、迅速有感的解決方法，加上許多相關的健康文章及營養師都提及過，腸道保健的重要性，所以，消化道問題，絕對不能輕忽！

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近期有網友在「mobile01」發問「除了運動和喝水，跪求超級排便不順還有什麼解決方法？」引起網友熱議。

原PO就在論壇中提到自己作息正常、飲食也正常，還是有排便卡關的問題，對於上廁所該是稀鬆平常的事，但自己在過程中的不順暢，常會影響一日的美好心情，為了解決這問題先尋求專業醫師後拿到「樂瑪可」，但擔心未來會過度依賴，因此，透過論壇詢問有沒有其他有用的輔助方法？

此文一出，許多「同道中人」紛紛提供自己嘗試過的解方，像是比較天然的方法如「吃顆火龍果再加上優酪乳」、「打蔬果汁」、「早上空腹一杯溫開水，然後我會吃地瓜+優酪乳」。也有像是綠茶酵素與益生菌等…保健食品，但可能就需要長期吃才比較有效。而也有不少人提到「把神纖子天使款當日常保養」，其他也有吃過神纖子的網友提到自己食用心得「早上空腹自己打一杯蔬果汁，下午會再吃惡魔或天使神纖子，自已是6–8小時就蠻有感的。」

另外，在「BabyHome」論壇也有網友分享自己有了小孩加全職工作，導致每天外食且吃飯不正常，除了依靠大量補充水分外，另一種解決排便的方式推薦給有一樣困擾的媽媽們，就是「早上吃一條地瓜+黑咖啡」，養成習慣後排便不順情況改善很多，也有網友提到「食用神纖子後排便的順暢快感」、「吃1包神纖子就被上廁所的便便量驚到」；而像多人都聽過網路上流傳已久「早餐店大冰奶」堪比瀉藥的都市傳說，與其嘗試「偏方」，建議日常還是要保持良好的作息、飲食習慣、適當運動或藉由保健食品輔助才是解決之道。

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