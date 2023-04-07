特企／藝術野餐生活祭　邀您玩手作、創繪畫、啖生活

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4／22（六）、4／23（日）《作繪來野餐》活動憑票入場，除了包含常規想像力製造所館內所有的體驗活動與導覽，最有特色的漸層彩色筆與彩虹泡泡雨體驗；也包含了期間限定的戶外活動。《作繪來野餐》以戶外野餐生活祭為主軸，純白帳棚下的手作課程，提供專業老師引導的野餐提袋與野餐抱枕課程，還有全新推出的限量手作材料套組，讓創作能量也能打包一路延續回家。帶著作品與特色質感野餐氛圍拍照留念，最後愜意的遊逛野餐好食市集，邊享用現做美食邊聆聽輕快的LIVE音樂演奏，感受大自然慷慨餽贈的寧靜美好；除此之外，4／22周六晚上限定的獨家森林野伙晚宴，將有夜晚森林秘境專屬VIP座位、樹林燈光佈置、野伙食驗室料理、星空爵士音樂LIVE演唱等。席位有限，預購請至官方網站：http://bit.ly/42SgVJp
雄獅文具想像力製造所邀請您《作繪來野餐》，一起沉浸在森林美學佈置，手作自我風格野餐，讓想像力不受年齡限制，盡情揮灑自由創意。
【活動票價】單人一日券 1,290 元
手作課程１堂
館內遊玩
漸層彩色筆體驗
戶外美感野餐場域體驗
野餐好食市集遊樂
白天森林音樂LIVE演唱
100元折價券１張（可使用在餐車、2F餐廳、商店、戶外課程）
單人一日券 + 野伙晚宴（4／22限定）2,990元
夜晚森林祕境專屬VIP座位
直烤無菜單饗宴「野伙食驗室」
串燈星空爵士音樂LIVE演唱
手作課程１堂
館內遊玩
漸層彩色筆體驗
戶外美感野餐場域體驗
野餐好食市集遊樂
白天森林音樂LIVE演唱
100元折價券１張（可使用在餐車、2F餐廳、商店、戶外課程）
活動須知
最新活動與購票資訊，請鎖定想像力製造所FB/IG與官網。
4／22（六）、4／23（日）《作繪來野餐》，活動當日只接受以上《作繪來野餐》票種入場，場館常規票種當日暫停販售。
雨天備案：若為臨時性小雨，現場活動已安排雨備，可照常舉辦；若遇大雨或颱風，由主辦單位公告活動延期舉辦。
如因不可抗力之特殊原因無法執行活動時，想像力製造所保留活動取消、修改本活動之權利。
活動辦理遵照疫情指揮中心頒布之防疫規定進行，請攜帶口罩入場與配合手部酒精消毒，如有調整將依照規定辦理並公告於官網最新消息。
不得攜帶危險物品進場，如經勸導仍不配合，主辦單位有權請違規者離場，且違規者需自行負擔裁罰責責任。
飲酒過量有害身體健康，酒後不開車安全有保障，如需叫車服務請洽大廳服務人員；未滿18歲不得購酒與飲酒。
作繪來野餐活動資訊
活動日期：4／22（六）–4／23（日）
活動地點：雄獅文具想像力製造所(325桃園市龍潭區中原路二段188號)
活動時間：10：30–17：00，野火晚宴17：00–19：30
官方網站：https://simbalionartstudio.com
粉絲專頁：www.facebook.com/simbalionpencil