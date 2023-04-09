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3年砸250億！鴻海高雄亞灣設南區總部　可創造近2千職缺

▲鴻海集團董事長劉揚偉（右二）與高雄市長陳其邁（左二）在行政院副院長鄭文燦（中）等人見證下，完成投資意向書簽署。（圖／鴻海提供）
▲鴻海集團董事長劉揚偉（右二）與高雄市長陳其邁（左二）在行政院副院長鄭文燦（中）等人見證下，完成投資意向書簽署。（圖／鴻海提供）

記者顏真真／台北報導

鴻海科技集團今（9）日宣布，與高雄市政府簽署投資意向書，未來3年，鴻海將陸續進駐亞灣七號倉庫、棧5、棧6、橋頭科學園區，設立南區總部及國際研訓中心，作為南向基地，預計將投資新台幣250億，在當地創造近2000個就業機會。

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今日的簽署儀式包括行政院副院長鄭文燦也到場，在高雄市長陳其邁、鴻海科技集團董事長劉揚偉，還有包括中保集團、微軟、SAP、Cisco、遠傳電信、裕電俥電、高雄客運等多家合作夥伴一同見證下，雙方完成投資意向書簽署，期待以高雄為起點，讓台灣智慧城市產業生態系邁向國際市場。鴻海也將以系統整合商角色，憑藉智慧城市平台CityGPT為基礎，組織智慧城市大聯盟，支持所有方案商，加速建構城市數位化以及智慧化服務，並做到「整城輸出」，以帶動產業創新與促進政府治理效率提升。

鄭文燦提到，總統蔡英文指示高雄亞灣是「大南方計畫」的重要一環，透過打造產業聚落、吸引高端先進技術，讓高雄成為南台灣接軌國際的重要窗口，而短短2年的時間亞灣已有豐碩成果，是國內投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域，今鴻海宣布進駐亞灣建立智慧城市研發基地，將為亞灣2.0發展注入龐大動能，加速推動高雄邁向先進智慧港都。

陳其邁則感謝鴻海看好高雄、投資高雄。他指出，市府攜手中央推動亞灣5G AIoT創新園區，截至去年底已吸引國內外企業近154億元投資、創造超過327億元產值，目前也啟動「亞灣2.0」，打造企業集團旗艦中心聚落，形塑兼具休閒觀光與金融經濟的開放水岸廊帶，並透過都市計畫調整、獎勵企業進駐等誘因，吸引更多企業進駐設立營運總部、研發或訓練中心，打造高雄成為新南向輸出基地。歡迎更多企業來高雄投資，市府一定會提供最好的服務。

劉揚偉表示，鴻海具備近50年來在資通訊領域的系統整合能力，2019年所提「3+3」策略，符合聯合國對智慧城市的技術定義，鴻海智慧城市平台CityGPT，可視為銜接數據資料供給端以及應用端的橋樑，以協助政府治理。

▲鴻海集團今（9）日與高雄市政府簽署投資意向書，董事長劉揚偉親出席。（圖／鴻海提供）
▲鴻海集團今（9）日與高雄市政府簽署投資意向書，董事長劉揚偉親出席。（圖／鴻海提供）
所謂「CityGPT」是以MODEL T、電動車作為移動物聯網的載具，去蒐集所有城市數據，再同步到智慧城市開放大平台和方案商共享，以App Store的概念，去串聯智慧交通、智慧觀光以及一系列的食衣住行等多項服務。鴻海強調，未來將以系統整合商角色，來推進智慧城市的解決方案，平台將彙整多方數據庫，制定標化機制，以確保不同數據資料可兼容與移植性，並以可視化介面提高可用性，使得民眾從數據共享獲得利益，提升城市運作效率。

▲鴻海今（9）日宣布，與高雄市政府簽署投資意向書，攜手規劃智慧城市完整解決方案。（圖／鴻海提供）
▲鴻海今（9）日宣布，與高雄市政府簽署投資意向書，攜手規劃智慧城市完整解決方案。（圖／鴻海提供）
不僅如此，鴻海未來也會在高雄持續投入軟體、電動車、電池和電芯產業，將高雄打造成集團軟體研發基地，初期需要近200位軟體研發人才，逐步應用到電動車、智慧城市等相關領域。

此外，高雄也會是鴻海電動巴士平台研發中心，鴻海在橋頭科學園區的電巴廠今年開始建廠，預計2025年量產，初期規劃年產量500輛；預計2028年將視情況擴產到1,000輛，主要供應台灣市場。至於圍繞在電動車的車用電池、電芯產業，鴻海也規劃在高雄建立電池產業鏈，和發產業園區主攻磷酸鐵鋰車用電池，預計2024年第三季量產1.2 GWh；橋頭科學園區預計2024年動工、2025年底可達3.0 GWh的量產規模。

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