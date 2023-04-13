吸取福知山線事故經驗！太魯閣家屬團將赴日考察　

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陳孟秀指出，2005年日本的福知山線事故後，家屬逐漸與 JR 西日本從對抗關係轉換為合作關係，一起共同探討事故背後真正原因，在長達近十年的時間，JR 西日本一步步建立安全優先的體制，重拾社會大眾的信任。過去兩年，太魯閣的眼淚持續監督台鐵安全改革的進度，看到了一點點改變，卻也在無數次的交涉中看到百年老店的步履蹣跚以及抗拒改革，然而鐵路安全實在不容台鐵緩步，希望能夠學習福知山線遺族的模式，由家屬作為倡議者發展出與台鐵的合作關係， 協助台鐵逐步建立起安全的制度。
太魯閣的眼淚家屬代表陳鵬年表示，家屬成立太魯閣的眼淚，目標是為了讓太魯閣事故不再發生，然而過去兩年來，台鐵在事故後的後續處置，讓家屬深刻體會到臺鐵僵化的體制、官僚文化以及推諉塞責的態度，而對於台鐵安全改革感到憂心。也因此家屬才在自行找尋資料、尋求多位鐵道專家學者、媒體記者等意見，注意到日本福知山線事故的情形，並興起了前往日本參訪交流的想法，借鏡日本安全改革經驗交流，藉由慘痛的經驗喚醒臺鐵重生，讓最愛的親人們的犧牲是有意義的。
家屬代表陳品萱表示，事故後不斷在思考自己能做些什麼，於是在收到其他家屬表示要成立太魯閣的眼淚時馬上答應，家屬是透過不斷訪查，了解到日本福知山線事故後JR西日本的安全改革，是源自於家屬長期努力及溝通的力量，才能夠達成，也因此這次的日本參訪交流，最想要了解的是日本家屬是如何運作組織以及與JR西日本合作進行安全改革。
陳孟秀律師指出，家屬是第一次具名接受媒體訪問，這是學習日本福知山線家屬的作法，也希望可以讓社會大眾看到家屬推動台鐵安全改革的決心及堅定。太魯閣的眼淚向交通部提出前往日本交流的提案，並將於15至19日與交通部及台鐵代表一同進行參訪，預計將拜會日本的家屬及當時協助的專家學者。