爭外送員勞權！立法院首辦公聽會討論專法　學者籲訂最低工資

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立委賴香伶說，此次公聽會將聚焦法律面，現行有關外送員法令，散落在職安法、道路交通管理處罰條例、民法等，應思考哪些權益政府該給與制度性保障、哪部分用協議，以定型化契約給民事保障、事後救濟等；另外，外送員道路交通事故損傷、行路安全，常常成為新聞焦點，相關交通議題也必須修法處理。
立委范雲表示，據勞動部職安署數據顯示，2019年，全台外送員人數4.5萬人，到去年已翻3倍、飆升至14.5萬人；然而外送員卻長期面臨勞動條件和工作安全缺乏保障、平台政策朝令夕改、薪資計算基準不透明的狀況。
范雲指出，先前曾多次與勞陣及全國外送產業工會的外送員夥伴共同召開記者會，揭露外送平台未遵守相關職業安全衛生保障措施的情形；也呼籲平台的薪資計算方式要公開透明，不能任憑平台隨意的調整演算法，影響外送員的勞權與薪資。並多次質詢勞動部長許銘春，要求參考德國、西班牙、義大利、加拿大等國的做法，管制平台演算法的運用，並保障外送員勞動權益。
范雲強調，外送平台進入台灣已超過10年，外送員人數逐步攀升。但，勞動權益的問題不能單靠平台自律，政府責無旁貸。許多地方政府，包含台北、新北、台中、台南都已有外送平台自治條例，勞動部做為中央主管機關，不應再拖拖拉拉，應聽進第一線外送員夥伴的意見，盡速以法制化方式保障外送員的勞動權益。
勞動部去年傳出正擬定「外送員勞動權益指導原則」，將針對外送員關切的工資、工時、保險、派單機制、懲戒機制等提出相關指導原則，卻未見上路。
勞動部勞動關係司專委許根魁指出，針對外送員法律關係認定的問題，勞動部已訂定相關原則，各地政府都依此原則，判斷外送員與平台是否為「僱傭」關係；目前勞動部正在研訂「外送員勞動權益指導原則」，去年6至8月 邀集工會、外送業者、協會、專家學者、地方政府召開座談會及研商會議4場次，並於今年1、2月再召開2場次的座談會，與業者持續溝通，針對外送員重要勞動權益事項，如申訴制度、報酬資訊、保險契約等等，會繼續促成工會和業者對話平台，持續擬具共識、積極推動後續法制作業。
賴香伶表示，外送員跟平台間關係，沒有法源明定，雖然業者與外送員是簽訂承攬契約，但實際上根本是「假承攬，真僱傭」，目前已有6個縣市訂定外送平台自治條例，她認為，相關法令也到了要統一性規範的時刻，建議勞動部訂定專法，規範此類新型態行業跟勞動關係。
目前台灣外送工作看起來像僱傭關係，但平台業者與外送員卻是簽訂承攬契約，外送員一旦發生車禍等意外，可能面臨無勞保而無法請求職災相關給付，或是沒有基本工資的保障
陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡便指出，專法的任務應解決勞工身分認定的問題，總不能因為法令不明，讓外送員都去提訴訟；而明明是勞工卻被分為承攬，專法應處理勞工身分錯誤分類的問題；外送員真正在意的不是工時問題，而是報酬問題，專法應訂定最低報酬保障。
她說，台灣外送員就是勞工，應參酌歐盟、西班牙騎士法，若外送平台透過通訊裝置控制外送員、制定報酬加以規定，即立法直接推定為勞工，但讓業者可以反證推翻；另外，美加有訂定最低報酬，美國西雅圖規定外送員收入不得低於西雅圖市的最低工資標準，加拿大也規定外送員薪資不得低於最低工資。
台灣科技法律協會理事長江雅綺也認為要訂專法，但提出從社會責任面、對勞動者的社會保護責任出發，避開僱傭、承攬、或類僱傭等勞動性質區分，去做專法架構，這是因為她從國外案例、立法經驗觀察到，當對勞動條件做出認定後，外送平台業者很容易就會去調整，導致僱傭認定產生困難，因此她建議法案不用強制規定僱傭或承攬，但要訂定最低工資、最低保障。
UberEats公共政策暨政府事務總監馬培治指出，外送市場是多角關係，平台負責平衡外送員、消費者、店家之間的狀況，而大家在平台上的需求也不同，消費者想要更多選擇與便宜的服務、店家想要更少的抽成、外送員想要更好的待遇等，平台業者夾在其中。
他說，好幾個縣市已訂定條例，但對平台管理卻更加困難，像鄰近的台北市與新北市，距離近確有有兩套法令，讓業者無所適從，所以業者也支持中央法規，讓業者得以遵循，並同意讓外送員權益受到保障。但他也提出，難道平台業者與外送員的關係只能僱傭、承攬二元對立？有沒有第三條路可以走，讓高彈性工作得以避開傳統勞僱關係框架？畢竟外送只是其中一環，還有許多新興型態的工作也遇到類似問題。
全國外送產業工會理事長陳昱安盼專法能保障基本薪資下限、明確公開透明報酬的計算方式、以及增加材積上限，畢竟多是機車外送，無法載運太多物品，另外也想請交通部提出外送員事故比例過高的解決方式。
桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎則說，一直以來都要求外送費率參照計程車，在外送員生財器具都自備的情況下，外送費除以上限時間，不僅不到基本工資的1.5倍，甚至低於基本工資，批評政府縱容業者，讓外送員成為血汗勞工。
公聽會最後，賴香伶詢問，訂定專法是否在勞動部的規劃中？許根魁坦言，「訂定專法有一定的難度」，會採用分階段性來執行外送員的保障。