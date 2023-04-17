名家論壇》方野／絕美「藍眼淚」為台南捎來好消息！

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南也是讓國際看見台灣的門戶，此話怎說？今年1月，紐約時報風尚雜誌特地以專文報導台南，介紹不少當地景點，美國在台協會高雄分處也在臉書分享新聞，推薦大家到台南走走。3月底，英國知名專欄作家特納在泰晤士報發表專文介紹台灣旅遊，對台南特別印象深刻，並且很享受探索孔廟附近的街弄，他特別強調絕對不可錯過台南，如果可以，自己願意多待一週。無論是國內還是國外的遊客，都看到了台南的迷人之處，無論是歷史古蹟、特色景點、美食小吃，還是滿滿的人情味，得天獨厚的觀光資源，都是台南魅力的來源。
台南被世界看見的不只是觀光旅遊，還有設計軟實力。擁有設計界奧斯卡獎之稱的德國iF設計獎（iF Design Award）2023得獎名單揭曉，第三屆台南龍崎光節「空山祭：惡地伏流」，在全球逾一萬件參賽作品中脫穎而出，拿下文化展覽類獎項，讓台南藝術策展燈節被世界看見。德國iF設計獎享有高度國際知名度，被公認為全世界最重要的設計競賽之一，每年吸引來自超過70個國家5000多項產品參賽，評審委員全是由國際知名設計師組成，想要獲獎絕對要有真本事。「龍崎光節 空山祭」被網友譽為全國最美山林燈節，從2019年開始舉辦以來，絢麗的燈光藝術點亮了沈靜的山頭，吸引大批遊客前來，也讓龍崎這個台南市境內人口最少的行政區成為打卡拍照的新興景點。原本歐欣掩埋場打算進駐龍崎，台南市府為了守住龍崎自然地景、捍衛環境正義，強力阻擋該案，最近立法院三讀修正環評法條文，增訂「龍崎條款」，讓龍崎歐欣掩埋案正式落幕。若非市府堅持不懈，龍崎早已成了滿地垃圾、臭氣充天之地，而不會是今日受到國際設計獎項肯定的絕美景點，有沒有認真做事、把人民放在第一位，從這裡就能看得到。
從藍眼淚到龍崎光節，從紐約時報到泰晤士報，台南不只被台灣看到，也讓世界看到了！從台灣的歷史文化之都成為台灣最具國際知名度的城市，一路走來，靠著許多人的努力，才有今天的成績。去年台南因為選舉的關係，淪為政治惡鬥的受害者，但若是真的愛台南，應該拋開私心、跳脫黨派。正如國民黨最有機會參選2024總統的侯友宜常掛在嘴邊的話：「選舉最大的目的是為國家、人民，而非對立跟衝突，大家要彼此包容，不分黨派、不分族群，更不分你我，只有同心同力讓國家團結，才能在面對困境時凝聚所有力量，造福所有人民。」希望藍營人士能夠不分黨派，團結造福台南。
●作者：方野／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com