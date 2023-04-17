內幕／藍基層促徵召總統人選！加速整合挺郭、挺侯派成「大哉問」

名家論壇》方野／絕美「藍眼淚」為台南捎來好消息！

▲台南市長黃偉哲表示，青山漁港首度出現藍眼淚奇景。（圖／取自黃偉哲臉書）
▲台南市長黃偉哲表示，青山漁港首度出現藍眼淚奇景。（圖／取自黃偉哲臉書）

文／方野

台南近來掀起一波「藍眼淚」熱潮，原本「藍眼淚」是外島馬祖季節限定美景，台南市長黃偉哲13日在臉書分享了數張照片，並配文表示，「台南竟然也有藍眼淚！不必飛到外島，追淚就來台南將軍青鯤鯓的青山漁港。」照片一出，上萬人湧入青山漁港，當地店家開心表示，這樣下去，當地都可以開夜市了。這次的藍眼淚可說是台南的一大好消息，對比之前選戰激烈，台南飽受有心人士惡意攻擊，貼上「黑金」負面標籤，台南人的榮譽感下跌，如今藍營主導的八八槍案真相水落石出，加上今年以來，台南陸續登上《泰晤士報》、《紐約時報》等全球知名媒體、「龍崎光節 空山祭」榮獲德國iF設計獎等，台南的好已是「國際肯定」、「世界認證」。筆者在此呼籲台南的藍營朋友跳脫政治對立的框架，共同為地方團結努力，這樣才是真正的「愛台南」。

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▲台南「藍眼淚」吸引大批人潮湧入青山漁港。（圖／取自黃偉哲臉書）
▲台南「藍眼淚」吸引大批人潮湧入青山漁港。（圖／取自黃偉哲臉書）
台南是台灣的文化古都，是保存最多台灣歷史、最有台灣味的城市，也是近年來最受國內外遊客喜愛的觀光地區，光是清明連假5天，台南就湧入450萬人次的遊客。旅遊人潮爆大量，最直接有感的，就是在地的旅宿交通業。根據媒體報導，台南市旅宿業家數已達804家，居六都之首，近來每逢連假檔期，幾乎是一房難求，客房收入業績大成長，去年下半年較上半年增加10.26億元，今年疫情過後，還會繼續成長。前陣子筆者返鄉搭乘Uber時，司機透露自己平常也做旅遊包車服務，這幾年台南遊客明顯增加，每返周末、連假包車需求非常高，有些原本在台北跑Uber的朋友都回台南了，因為家鄉的生意更好、收入更高，既然如此，又何必北漂？

台南也是讓國際看見台灣的門戶，此話怎說？今年1月，紐約時報風尚雜誌特地以專文報導台南，介紹不少當地景點，美國在台協會高雄分處也在臉書分享新聞，推薦大家到台南走走。3月底，英國知名專欄作家特納在泰晤士報發表專文介紹台灣旅遊，對台南特別印象深刻，並且很享受探索孔廟附近的街弄，他特別強調絕對不可錯過台南，如果可以，自己願意多待一週。無論是國內還是國外的遊客，都看到了台南的迷人之處，無論是歷史古蹟、特色景點、美食小吃，還是滿滿的人情味，得天獨厚的觀光資源，都是台南魅力的來源。

▲紐約時報風尚雜誌以專文報導台南，美國在台協會高雄分處也在臉書分享新聞。（圖／翻攝自美國在台協會粉專）
▲紐約時報風尚雜誌以專文報導台南，美國在台協會高雄分處也在臉書分享新聞。（圖／翻攝自美國在台協會粉專）
台南被世界看見的不只是觀光旅遊，還有設計軟實力。擁有設計界奧斯卡獎之稱的德國iF設計獎（iF Design Award）2023得獎名單揭曉，第三屆台南龍崎光節「空山祭：惡地伏流」，在全球逾一萬件參賽作品中脫穎而出，拿下文化展覽類獎項，讓台南藝術策展燈節被世界看見。德國iF設計獎享有高度國際知名度，被公認為全世界最重要的設計競賽之一，每年吸引來自超過70個國家5000多項產品參賽，評審委員全是由國際知名設計師組成，想要獲獎絕對要有真本事。「龍崎光節 空山祭」被網友譽為全國最美山林燈節，從2019年開始舉辦以來，絢麗的燈光藝術點亮了沈靜的山頭，吸引大批遊客前來，也讓龍崎這個台南市境內人口最少的行政區成為打卡拍照的新興景點。原本歐欣掩埋場打算進駐龍崎，台南市府為了守住龍崎自然地景、捍衛環境正義，強力阻擋該案，最近立法院三讀修正環評法條文，增訂「龍崎條款」，讓龍崎歐欣掩埋案正式落幕。若非市府堅持不懈，龍崎早已成了滿地垃圾、臭氣充天之地，而不會是今日受到國際設計獎項肯定的絕美景點，有沒有認真做事、把人民放在第一位，從這裡就能看得到。

▲台南龍崎光節「空山祭：惡地伏流」獲得德國iF設計獎文化展覽類獎項。（圖／翻攝自台南市文化局）
▲台南龍崎光節「空山祭：惡地伏流」獲得德國iF設計獎文化展覽類獎項。（圖／翻攝自台南市文化局）
從藍眼淚到龍崎光節，從紐約時報到泰晤士報，台南不只被台灣看到，也讓世界看到了！從台灣的歷史文化之都成為台灣最具國際知名度的城市，一路走來，靠著許多人的努力，才有今天的成績。去年台南因為選舉的關係，淪為政治惡鬥的受害者，但若是真的愛台南，應該拋開私心、跳脫黨派。正如國民黨最有機會參選2024總統的侯友宜常掛在嘴邊的話：「選舉最大的目的是為國家、人民，而非對立跟衝突，大家要彼此包容，不分黨派、不分族群，更不分你我，只有同心同力讓國家團結，才能在面對困境時凝聚所有力量，造福所有人民。」希望藍營人士能夠不分黨派，團結造福台南。


●作者：方野／資深媒體人

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