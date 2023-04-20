跨世代／科技執法是「行人地獄」解方？專家籲勿盲目架設
台灣交通亂象被形容為行人地獄，為了取締違規停車、超速等交通違規事項，台灣從2019年開始推行科技執法，上路至今，全台已經有265處路口設有科技執法設備，但透過AI真的就能有效洗刷地獄惡名嗎？企鵝交通手札FB粉專創立人吳祥瑀出席跨世代論壇中表示，科技執法雖然立意良善，但在架設前，應該先去了解駕駛人為何要在該路段違停，盲目設置，恐怕也無法有效達到嚇阻作用。
記者陳詩雨／台北報導
為了論壇，吳祥瑀特地準備了台北醫學大學前的科技執法路段照片作為舉例，他表示該路段車道寬度6公尺，已經寬到可以容納3台自小客車併行，但卻只畫設一條車道，沒有規劃臨停空間，因此就算在此路段架設科技執法設備，有臨停需求的民眾，還是會違規停車，反正在停滿3分鐘被拍照之前，把車輛開走就不會有罰則問題。
吳祥瑀更進一步舉例，有時駕駛人也不是不禮讓行人，而是根本沒看到行人要穿越馬路，因此像是台中高鐵站前的行人穿越道設有行人外推的設計，就可以讓駕駛人很清楚地看到行人。在把科技執法當成一項改善手段前，應該要了解人車的需求，強化硬體設施，才有可能達到人車和諧。
此外，時代力量立委邱顯智則認為，台灣一年可以開出多達1400萬張的交通違規罰單，為國庫增加200億台幣的收入，但當中被用來改善道路設計的卻是少之又少，部分還被用來加裝測速照相，對於減少死傷沒有幫助，因此政策應該要對症下藥，才有可能真的改善台灣的交通現況。