流感、hMPV非要快篩確診嗎？醫師曝關鍵：「4類人」不能大意
防疫期間，在口罩的防護之下，除了減少Covid-19的傳染也降低了不少疾病的發生，隨著口罩禁令鬆綁，再加上天氣逐漸變熱，口罩戴不住，免疫負債確實出現，不止腸病毒、諾羅病毒都出現了高峰，一般感冒更是大宗，讓兒科門診近幾週都出現爆滿情況。倫詠診所陳雅鈴醫師表示，最近光是一個早上的門診就超過百位民眾，其中又以感冒、發燒、拉肚子的狀況最多，但不少病毒引發的症狀重疊，民眾真的需要知道是一隻病毒搞的鬼、有需要特別快篩確認嗎？
記者周淑萍/綜合報導
陳雅鈴醫師回應《NOWnews今日新聞》表示，近日門診人數增加許多，一個早上至少有超過百位的民眾掛號，比以往多了2~3成，除了長輩慢性病複診，小孩感冒和腸胃炎更是大宗。以症狀來說集中在發高燒、呼吸道、咳嗽等，症狀其實和日前引發討論的hMPV人類間質肺炎病毒所誘發的不適反應相似。
但民眾到診所看病，真的需要特別快篩驗出哪種病毒嗎？陳雅鈴醫師認為，hMPV其實可以透過快篩來確診，但即便確診，對於後續治療並沒有很大影響，因為hMPV目前沒有專屬的藥物治療，目前在診所只能使用支持治療。
醫師舉例第一時間確診會有意義的疾病像是流感、Covid-19等，因為有相關的抗病毒藥物，揪出病毒對於治療是有幫助，尤其是小孩、長輩、有慢性病或是免疫力低下的患者，就會建議高規格對待，要在第一時間快篩，針對病毒立即投藥，藉此來降低併發症的發生。
但目前很多病毒都沒有特效藥，像是腺病毒、腸病毒等等只能採用支持治療，針對身體不適反應給予緩解的藥物，讓病程可以比較舒服一些。陳雅鈴醫師補充，通常一般感冒病程會在3天後會慢慢下降，所以如果高燒超過三天就需要立即送醫再進行更縝密的檢視。