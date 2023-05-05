大林蒲遷村安置地容積率最高達390%　居民盼盡快啟動遷村

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同時，市府也提供「自地自建」、「配售型安置住宅」及「協力建屋」等多元建屋方案，讓民眾依自身條件及意願來換新厝。搬遷時，居民可選擇抽籤配地，自地自建房屋，或選擇入住市府興建的「配售型安置住宅」。
高市府也將成立「公私協力造屋平台」，提供單一窗口專業服務，包括建築諮詢、建築師與營造廠媒和等事項，來協助民眾造屋，「公居民有造屋需求時，會協助媒合建築師及營造廠，興建期間也會組成專家團隊協助施工勘查，讓民眾能安心建造自己的房屋。
對住在大林蒲但沒有自己房屋的居民，高市府也積極保障其居住需求，未來將在安置地興建750戶社會住宅，優先提供符合資格的無屋居民申請租住外，全市其他社會住宅也會保留一定戶數給大林蒲無屋居民。
今年69歲的大林蒲居民陳俊郎說，大林蒲的房屋幾乎都超過30年，如果不接受遷村，居民得自己花錢維修或都更，又是一筆花費。以目前市府提出的補償方案，土地一坪換一坪，建物無論新舊及是否合法，也通通採用全新重建價格補償，「遷村之後安置地的土地價值增加數倍，這樣還不夠好嗎？」
環保女英雄「要健康婆婆媽媽」團長洪秀菊，從出生、長大到結婚，住在大林蒲已64年，她也肯定高市府的持續努力，包括同意將大林蒲建物全新重建單價依物價指數同步調漲等補償措施。洪秀菊說，現在最希望的就是能盡快啟動遷村。