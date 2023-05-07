跨世代／人氣作家海苔熊談心理健康假「身體和心理的差別待遇」

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立委吳思瑤提到自己檢視衛福部預算時發現，國內只有1.6%的預算用於心理衛生，顯示心理健康問題相較於身體疾病還是被忽視。對此，海苔熊以自己社區服務的經驗為例，他發現很多人對疫情確診，在家放七天隔離假的心情不是「無聊」而是「安心」，原因是「心情不好不能放假，但我如果確診就可以合理的休七天」，海苔熊分析當學生沒辦法以心情不好或憂鬱症的理由請假時，以確診為由請假聽起來就「很合理」，顯示台灣人對身體和心理健康的「差別待遇」。
除了外界容易用有色眼光看心理健康假之外，成功大學學生會會長黃康齊也提到校園諮商的資源問題，他分享成大的諮商資源其實也曾經只是國內的最低標準（平均一位諮商師照顧1200位學生）。對此海苔熊也很有感，他以自己在國中的輔導室擔任輔導老師的經驗發現，3年中就有1年在處理升學班的資料，其它時間也只能大致認識所有學生；海苔熊分析對學生來說，諮商時才剛認識輔導老師時間就結束了，對他來說時間也不夠和學生建立關係，更不用說處理特定議題，加上校內兼任的輔導老師還有其它校務之外，常發生暑假老師不來，下學期又換老師的狀況，海苔熊分析在制度和資源缺乏的狀況下，除了學生心理治療無法延續，學校真正在照顧學生的心理健康時間也明顯不足。
論壇中，來賓一致認同學生因為心理狀況尋求協助時，周邊的親友和社會支持也很重要，海苔熊舉例，哈佛研究調查顯示，70、80歲而且自覺過得快樂的長者，是因為有良好的社會支持，但現代人大多重度使用社群軟體，對此，海苔熊提醒同學滑社群軟體像是飲鴆止渴，因為滑社群雖然能暫時緩解焦慮，但長期會增加更多焦慮，此時身邊有越多支持的人，焦慮狀況也會隨之降低。他也鼓勵同學主動關懷身邊的人，也許會減少那壓死駱駝的最後一根稻草。
不過就沒有諮商專業也可以幫助人嗎？海苔熊分享以前老師跟他說的「你不要想你要幹麻，你要想你在那裡」，海苔熊說明其實陪伴朋友的過程中，對方講故事時他在梳理事情， 「就像搖晃有很多沙子的水，講了會清楚的知道自己需要什麼」，海苔熊幽默地提醒同學「不用特別彩衣娛親，提供自己擅長的陪伴就好」。
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