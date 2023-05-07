跨世代／重視心理假需求！專家：預防勝於治療

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同時，針對校園的心理諮商師，白麗芳也指出，許多校園諮商師需要兼任其他行政，和生涯輔導的工作，導致校園輔導室大多時間在處理心理輔導以外的業務，學生的心理狀況再次受到忽視，因此白麗芳強調，心理健康假的重點，除了在於放假本身，更是讓學生瞭解如何處理自己的負面情緒，白麗芳說：「我們不只要救那個想跳下去的學生，而是要更往前走，學校是關心兒少福祉的地方，不只是學業上的學習。」
另外，白麗芳也提出「線上心理諮商」、「夜間心理諮商」的建議，讓學生在保有隱私和彈性的前提下，增加更多尋求心理幫助的機會。而對於目前衛福部針對提升國人心理健康，而提出的「五大心理健康行動」，白麗芳則是肯定，「我們要肯定心理健康的重要性，越早開始學習就會變成一輩子的能力，大家要肯定這個能力。」
至於心理健康的影響因素到底是什麼？白麗芳分享去年兒童權利公約的統計結果，18歲以下的兒童自殺問題，主要出自於課業、校園霸凌跟家庭的不當對待，而她也分享過去在社工輔導方面的觀察，很多小孩的家庭是無法滿足心理支持，這時候就是要社福系統需要扛起的責任。
白麗芳說：「我們要回到源頭解決這個根本部分，而不是只關注在心理諮商的環節。」如果這些問題，在發生過程中就得以被關注，最後再靠著諮商系統輔助有心理狀況的人，才算是建構一個完整的網絡，避免更多因心理狀況而走上絕路的案例。
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