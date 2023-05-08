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星宇深夜無法起飛！成田機場載客量日本第二　因「釘子戶」有宵禁

▲日本成田機場從1978年啟用以來就有「宵禁」，也就是禁止航機起降時段。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本成田機場從1978年啟用以來就有「宵禁」，也就是禁止航機起降時段。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

一架星宇航空班機6日自台灣飛抵成田後，因受到強風影響轉降，後續班機受到延誤，又因為行政程序太長、機組員超時工作等原因，錯過成田機場宵禁時間，導致302名旅客被迫在機場過夜。由於日本成田機場旅客運載量為日本第二大，卻有6小時宵禁，因而引發外界關注。

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日本成田機場位於日本千葉縣成田市的國際機場，與羽田機場並列為東京兩大聯外機場，客運流量居日本第二位（第一為羽田機場），貨運吞吐量則居日本第一、全球第九。雖然地處郊區，但自1978年啟用以來，至今仍實施宵禁，原則上將晚間11時到隔天上午6時設定為「起降限制」（宵禁）時段。

日本政府在1962年為了分擔羽田機場的容量因此建設新機場，原先預定建於東京灣，卻因填海造陸問題改為千葉縣。但在建修當時，碰上了農民土地徵收問題，加上有左翼人士質疑是為了對抗蘇聯所見的空軍基地，後來引發大規模抗議。儘管日本政府提出了高達10億日圓（約台幣2.3億元）的補償金，機場內仍有8戶人家拒絕搬遷。

為避免飛機起降噪音影響住戶，成田機場至今仍嚴格實施宵禁，在2019年之前，機場管制時間是從晚間11時起，直至2019年10月27日起才放寬1小時，宵禁管制從晚間11時延長至凌晨0時，班機都得至清晨6時後才重新開放起降。

為因應特殊狀況，若要在晚間12時後起降航機，僅限如果成田機場出現颱風、大雪等惡劣天候，及攸關航機安全及乘客生命等「緊急或不得已」的情況，同意航機以「緊急事態」起降。

有日媒指出，到了2028年度，成田機場設新跑道後，航機起降時間又將延長到清晨5時至隔天凌晨1時。

▲日本成田機場內的神社也沒有搬遷，形成難得一見的景色。(圖 / 翻攝自網路)
▲日本成田機場內的神社也沒有搬遷，形成難得一見的景色。(圖 / 翻攝自網路)
當地民眾長期以來仍對航機發出的噪音不滿，成田機場周邊包括成田市及芝山町在內的5市町居民，認為健康受到起降航機噪音危害，在今年2月底時組成了「成田機場噪音受害訴訟團」，要求成田國際機場公司（NAA）及日本政府禁止航機夜間飛行，並要求損害賠償。該訴訟團表示，航機起降時間已經妨礙到居民睡眠，對健康造成嚴重危害，要求成田機場從晚間9時到隔天上午7時之間，禁止航機起降及啟動發動機。

另外，包括千葉縣及茨城縣兩縣5市138名居民，也在今年3月底向日本政府以及成田國際機場公司提出訴訟，以健康受害為由，提出約約2億9300萬日圓的損害賠償訴訟。

目前全球國際機場幾乎是24小時運作，但座落市區或周邊人口密集的機場仍受限於環境，為避免起將噪音擾民而進行管制。而有宵禁的大型國際機場也十分稀少，目前包含日本成田機場、福岡機場，及中國上海虹橋、韓國金浦國際機場、德國法蘭克福機場等，而台灣松山機場也在內。其中成田機場以及法蘭克福機場都在2022年全球機場客運吞吐量擠進前20名。

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