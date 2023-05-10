提撥外匯存底設主權基金？學者建議先檢視現行類基金成效

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政大經濟系教授洪福聲今日出席財委會公聽會就表示，成立主權基金是很好的方向，全球也有很多成功案例，只是由央行成立主權基金，央行職權在維持幣值穩定，但若還要負責主權基金操作，可能會與央行經營目的相違背，尤其外匯存底是央行資產，新台幣則是央行負債，提撥外匯存底同時，負債也相對增加，也要讓央行回收等值新台幣，但這將會造成新台幣匯率的不穩定。
中華經濟研究院副院長王健全則從半導體重要性、台灣護國神山角度來看。他說，「不一定要真的主權基金，但需要「類主權基金」，美中貿易對台灣有利，因為訂單會轉向台灣，美中科技戰就不一定了，中國大陸全力發展成熟製程，台灣將受到衝擊，即便台灣推台版晶片法，經費相對有限，觀察其他主要國家都有再補貼半導體，相較之下，我國是「杯水車薪」，台灣產業政策不足無法因應產業快速轉變。
他認為，台灣須強化半導體和其他產業的鏈結，也很需要「類主權基金」，我國對「主權基金」有很多模糊論點的言論，其實很多產油國、新加坡、馬來西亞、韓國等都有，就連最保守的日本也有，也有人擔心可能會出現濫權濫用等，其實這是可以透過公開資訊的方式去揭露投資標的及績效，由全民監督，基金來源可以是央行外匯存底孳息、國發基金、勞退及退撫，甚至民間配合款，比例建議政府49％、民間51％，由民間主導，政府監督董事會，只要人對了、制度對了，一切就對了，現在是最好時候「晴天儲糧」。
清大學經濟系教授黃朝熙則說，外匯存底是央行重要資產，要讓國際貿易順暢就要有足夠外匯存底，5600億美元看起來很多，外資持有股票等大概也是這個數目，外資是否可能同時賣超匯出，他不敢講畢竟台灣有特殊地緣政治關係，不能不預防有這事發生，加上我國又不是國際貨幣基金會員國，不像會員國外匯不夠還可以紓困，因此，這必須特別注意。
不過，他覺得提撥10%以下外匯存底是可行的，還是有足夠子彈預防外匯不時之需。至於主權基金該不該讓央行來管？他覺得央行職權在維持雙率及金融穩定並促進經濟發展，主權基金主要在累計全民財富，兩個任務導向非常不同，央行主要是要維穩，基金操盤追求高報酬，，建議成立專法獨立央行之外，並可拿少數外匯存底來投資。
台灣金融研訓院首席研究員王嘉緯則認為，台灣要設主權基金，應先確定基金成立目的及設立必要性，若覺外匯存底太多就要縮表，這就是貨幣政策問題，要歸回檢視貨幣政策是否有失靈，若是要累計國家財富，成立基金是否是完美解決方案，檢視全球前十大主權財富基金，多數目的明確，像是中東產油國家的主權基金一開始都是為預防原油收入枯竭，較屬於預防型態，挪威則是為高齡化退休金準備，新加坡淡馬錫是具發展策略目的存在。
至於是否動用外匯存底？他說，在國際間這並不是主流方式，還指出台灣現在雖沒有主權基金之名，但已有主權基金之實，4大基金、國發基金廣義也算「類主權基金」，在成立之前應先想到底有什麼目的是現有「類主權基金」無法達成的，並可檢視這些基金過往操作績效，看看當初設這些基金及投資公司後來表現是否符合當初所設定的要求，再來思考未來是否有必要進一步強化成立新的主權基金、成立專法。