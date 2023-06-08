▲ Gogoro 攜手遠傳電信擴大智慧電池應用

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透過遠端平台即時監控，一旦偵測到電力異常，電池就會自動接續供電，無縫接軌地守護路口交通秩序與用路人安全。當路口電力恢復，不斷電系統內的兩顆電池就會快速回充，以滿電狀態隨時待命、因應不時之需。此外，不斷電系統為箱上式設計，直接在既有號誌箱體往上疊加設置，立體化使用城市空間，落實友善的人本交通環境。
換電式交通號誌不斷電系統已在台北市試辦超過一年，第一期在忠孝東路五段、松山路口測試，期間經歷電力異常及斷電測試，不斷電系統及時發揮作用，維持該路口交通號誌近兩小時運作，直至該區域電力恢復為止。第二期分別新增長春路及敦化北路口、健康路及光復北路口設置。試辦成果證實在電力異常的情況下，至少能夠維持燈號正常運作達 3.5 小時1 以上，大幅降低車流混亂引發的交通事故機率。
Gogoro Network 是全球規模最大、最穩定、最聰明、且最多用戶使用的電池交換系統，不僅滿足電動機車騎乘體驗，更從「運具」跨足到「非運具」領域， 積極發展延長電池生命週期的循環應用。近年於台北市及新北市導入智慧交通號誌不斷電系統、智慧停車柱解決方案，就是 Gogoro Network 引領智慧城市轉型的最佳實例，其中換電式的交通號誌不斷電系統於近期更獲得台北市政府「2022 年智慧台北創新獎」特優獎肯定。