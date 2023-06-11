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台海衝突日韓首當其衝！韓媒特派員：應避免落入「美中抗衡」陷阱

▲韓國中央東洋廣播（JTBC）日本特派員孫石熙今（11）就表示，台灣發生武裝衝突時，不僅韓國會受到影響，甚至可能爆發比烏克蘭戰爭更險峻的局面。（圖／記者楊智傑攝）
▲韓國中央東洋廣播（JTBC）日本特派員孫石熙今（11）就表示，台灣發生武裝衝突時，不僅韓國會受到影響，甚至可能爆發比烏克蘭戰爭更險峻的局面。（圖／記者楊智傑攝）

國際中心楊智傑／綜合報導

美中競爭關係從政治、經濟、軍事與外交等各種層面影響全球甚鉅，位處第一島鏈的台灣更因為美國眾議院議長裴洛西訪台、解放軍大動作軍演以及台積電在晶片供應鏈地位等而成為全球熱焦，不少人擔心美中陷入「修昔底德陷阱」，台灣也將受到波及。韓國中央東洋廣播（JTBC）日本特派員孫石熙今（11）就表示，台灣發生武裝衝突時，不僅韓國會受到影響，甚至可能爆發比烏克蘭戰爭更險峻的局面。

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「修昔底德陷阱」指的是國際社會現有的強國霸主碰上崛起中的第二個新興強國—例如斯巴達與後來崛起的雅典—雙方可能爆發的戰爭衝突，如今美國與中國之間的對抗下，亞太地區國家們也出現了傾美或傾中的路線爭議。韓國資深新聞人、JTBC日本特派員孫石熙就認為，如果要避免落入這個陷阱，那麼韓國、日本、澳洲甚至台灣都應該尋求打造一個「第三軸線」（the third axis），藉此降低對中國的依賴、削弱中國影響力。

2023亞洲新聞專業論壇今年以「美中對抗下的新聞專業」為主軸，由財團法人卓越新聞獎基金會邀請亞洲各地新聞資深從業人員，在台灣大學法學院霖澤國際會議廳與學者專家們對談。議程第二天的韓國場次上，孫石熙與韓半島新聞平台創辦人楊虔豪針對台海局勢、修昔底德陷阱以及韓國在國際局勢扮演的角色等議題進行討論。

孫石熙表示，中國在疫情期間強硬的防疫清零不僅導致國內民怨四起，還重創了經濟與供應鏈，導致各國發現高度仰賴中國的後果容易受到北京政權制約，因此過去30年來倡議全球化政策的美國，如今強調在地生產，試圖奪回世界工廠角色， 而這也導致美中競爭愈來愈激烈，複雜程度甚至超越了美蘇冷戰。

他說，考量到經濟因素與貿易關係，市場競爭力強的法國、德國等歐洲國家，以及日本、韓國都難以「選邊站」；然而有部分歐洲學者提出「第三軸線」（the third axis）概念，並向韓國喊話呼籲一同打造，經濟方面也不該把製造與供應量能全數交給兩大國，在降低對美中雙方依賴的同時嘗試突破美中競爭的框架。

孫石熙指出，台灣位處重要地理位置，除了是貿易路線樞紐外，位居第一島鏈的關鍵因素更是中國至今無法「進發太平洋」的重要原因。若台灣發生武裝衝突，一方面中國解放軍會發動快速作戰試圖拿下台海，另一方面美國則會全力拉攏印太地區盟友阻止，韓國將首當其衝面臨危機。

他形容台灣與韓國「同病相憐」，若中國拿下台灣，解放軍將可突破第一島鏈部署導彈，對被迫退居第二島鏈的美國與位處東北亞的日、韓產生巨大影響，這也是他建議如果台灣要避免落入美中抗衡的陷阱，可以尋求美國、中國之外「第三軸線」的原因。

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