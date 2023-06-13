今日廣場》賴麗如／別把齷齪當附庸風雅

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全台灣me too大流行，煙硝延燒，不只是政黨、媒體，應連民間企業都要重視起「平權」議題。如此氾濫，只是證明有多少被害者隱忍帶來的連鎖爆發效應。
與其說是選舉政黨的攻防，更深層的是「悲恨的怒吼」齊發與寒蟬效應的壓迫後作力。但這些能夠被爆出來的事件，代表當事人還有尋求管道的路徑，那些從來都無法發聲的黑數呢？
我自己在過去職業的生涯中，也遭受過類似的情境。只是我比較幸運，我是勇敢能爲自己爭取權益的人。
職場性騷擾最麻煩的是權利不對等的霸凌問題，當民眾遇上有錢人就已經是小蝦米對抗大鯨魚，更何況是遇到政客與媒體人？「要發聲」更是難如登天。
身爲媒體人、新聞工作者，謹慎客觀善用自己的第四權，並非無下限濫權，簡直丟光媒體人的臉，實不配當新聞工作者！
呼籲有關單位不應只是立牌委員會，拿著民脂民膏，形同虛設，老是「硬不起來」的人格特質之人，適合擔任性平委員嗎？
如果說喜歡強人所難的人是加害人，那這些放過他們的人也就是「共犯」。
這些卑劣噁心的行為，在某個角度上， 是息事寧人的心態造就出來，建議如果有錢又有權，省這點錢的意義是？欺負良家婦女讓沙豬會有解鎖成就的快感？這是病態心理與權力的興奮劑。
加害者才是丟臉的，完全搞不懂台灣的女生為什麼總覺得被害人應該感到丟臉等語。這些加害者明明可以「花錢滿足」，為何要鋌而走險，冒著被舉發的可能，也要用性騷擾的方式遂行私慾呢？
說穿了，他們想要滿足的並非一時生理衝動，他們要的是「權力」。透過騷擾、侵犯他人，利用雙方不對等的關係，來展現自己比對方優越、特別、有權勢。正如Ernest Becker所說的，「當我們將命運當握在手中時，可以感受到自己主宰著生死。」透過侵犯他人填補慾望者，藉此彰顯自己的高人一等，最後滿足的是他們對於權力的渴望與追求。
別再說「斷片」、「喝醉」，別再姑息侵犯他人者，唯有我們的社會對於界限抱持尊重、不再打模糊仗，才能杜絕性騷擾再次發生的可能。
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