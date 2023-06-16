搜索扣押被告諮詢律師的秘密資料　憲法法庭判部分違憲

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士林地檢署十多年前偵辦某公司內部人涉嫌違反證交法內線交易案，於2011年5月26日獲法院核發搜索票，並於同月30日指揮台北市調查處搜索犯罪嫌疑人所諮詢的理律新竹分所，並扣押犯罪嫌疑人與律師間的電子郵件資料。2013年3月28日，當時被鎖定的犯罪嫌疑人獲不起訴處分。
理律認為，檢調搜索時，翻閱、檢視與聲請案由無關的資料，並扣押長達4個月的電子郵件，主張《刑事訴訟法》第122條第2項、第133條第1項等規定，侵害被告與律師之間的秘密溝通豁免權，破壞辯護制度設立的精神和目的，讓當事人對律師陳述、揭露的內容，成為對自身不利的證據，實質侵害「被告不自證己罪」原則，牴觸憲法保障人民的訴訟權。
憲法法庭認為，基於律師執業特性，為使委任人得以信任並充分與律師溝通，《律師法》特別規定，委任人在尋求專業法律協助及辯護而與律師秘密溝通時，律師有保守其職務上所知悉秘密的權利及義務，而秘密溝通管道，除面對面言語溝通、書信、電子傳遞等方式外，應包括律師因此秘密自由溝通權行使所製作的文件資料（文書、電磁紀錄）。
憲法法庭認為，爭議規定沒有將律師或辯護人與被告、犯罪嫌疑人、潛在犯罪嫌疑人間自由溝通而生的資料排除於得搜索、扣押之外，此部分違憲；但當有事證足認律師或辯護人有湮滅、偽造、變造證據，或勾串共犯或證人，即不適用。
憲法法庭書記廳表示，若律師本身就涉案，也不適用，舉例，律師張靜因涉嫌妨害秘密，2022年3月21日他的律師事務所遭檢警搜索，即不適用。